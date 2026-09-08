Record du monde battu pour le nombre de nommés au Ballon d'Or

Avec l'annonce de la liste des nommés pour le Ballon d'Or, la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial, le club français du PSG a établi un nouveau record historique. Pas moins de 10 joueurs du club parisien figurent dans la liste finale des 30 prétendants. Ce résultat constitue un record absolu dans l'histoire du football mondial pour le nombre de joueurs d'un même club nommés la même année. Quels sont les joueurs des protégés de Luis Enrique à avoir intégré cette liste prestigieuse et à qui appartenait ce record ? À la fin de cet article, nous dévoilerons l'intrigue principale : la liste complète des 10 nommés recordmen et tous les détails de cette performance historique mise à jour.

L'hégémonie sans précédent du superclub parisien sur le continent

La reconnaissance du PSG cette année démontre à quel point la politique du club et le niveau de jeu collectif ont progressé :

Domination absolue : Les membres du club parisien représentent à eux seuls un tiers de la liste des 30 meilleurs joueurs du monde ;

Battre son propre record : Le précédent record historique appartenait déjà au PSG, avec 9 joueurs parisiens nommés pour le Ballon d'Or l'année dernière ;

Succès constant : Les leaders de chaque ligne, de la défense à l'attaque, ont reçu les éloges des experts internationaux.

« La présence simultanée de 10 joueurs d'une même équipe dans le top 30 du Ballon d'Or est un fait historique rare dans le football moderne », soulignent les revues sportives internationales.

Les 10 stars du PSG nommées pour le Ballon d'Or

Les joueurs qui défendent les couleurs du club parisien et figurent parmi les prétendants au prestigieux trophée :

Rempart défensif : Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Willian Pacho ;

Cœur du milieu de terrain : João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha ;

Ailes et attaque : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ainsi que, transféré l'été dernier du FC Barcelone,Ferran Torres.

Décision principale et chances de sacre

La question la plus importante qui intéresse de nombreux fans de football est de savoir lequel de ces 10 candidats du PSG est le plus proche de remporter le trophée principal. La conclusion majeure est que, les Parisiens ont non seulement battu le record du monde avec 10 nommés, mais ont également prouvé une fois de plus leur supériorité dans le football européen en termes de niveau de jeu collectif. Les détails concernant l'entrée des leaders de la liste dans le trio final et le sort du trophée seront bientôt connus.

Selon vous, lequel de ces 10 prétendants du PSG mérite le plus le Ballon d'Or cette année ? Pensez-vous que la nomination de 10 joueurs du club parisien soit justifiée ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle historique avec les fans de football !