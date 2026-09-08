Lors de la première journée de la nouvelle saison de la Ligue des Champions, l'équipe anglaise de Manchester Cityse déplace pour affronter le club portugais de Porto. Ce match, qui se déroulera sur le sol portugais, débutera à 23h59. La décision officielle concernant notre défenseur Abduqodir Husanov, au centre de l'attention de tous les fans de football, a été annoncée : notre compatriote débutera la rencontre sur le banc des remplaçants. Alors, quels joueurs l'entraîneur a-t-il décidé de titulariser et quel est le schéma tactique de l'équipe ? À la fin de l'article, nous dévoilerons l'intrigue principale : la composition officielle complète des « Cityzens » ligne par ligne et tous les détails sur l'heure du coup d'envoi.

Premier pas en Ligue des Champions et test décisif au Portugal

Le parcours de Manchester City sur la scène continentale commence par un choc sérieux :

Nouveau départ en Coupe d'Europe : Les « Cityzens » visent à entamer la compétition par une victoire avec un effectif remanié ;

Résistance et pression : Porto est considéré comme un adversaire dangereux, capable d'opposer une résistance féroce à n'importe quel club géant sur son terrain ;

Heure du match : Ce choc central, qui tiendra en haleine les passionnés de football européen, débutera à 23h59, heure de Tachkent.

« Chaque déplacement en Ligue des Champions exige une lutte tactique complexe. Il est crucial de prendre l'initiative dès les premières minutes sur le terrain adverse », soulignent les analystes.

Le banc pour Husanov et la concurrence dans l'effectif

La situation du légionnaire ouzbek et la décision des entraîneurs font l'objet de nombreuses discussions parmi les fans :

Début sur le banc : Abduqodir Husanov, qui a été très actif lors des derniers matchs, figure sur la feuille de match mais débutera la rencontre sur le banc par décision de l'entraîneur ;

Opportunité en cours de match : Compte tenu de l'intensité de la rencontre et des besoins en défense, la probabilité que Husanov entre en jeu en seconde période est jugée très élevée ;

Forte concurrence : En raison de la présence de joueurs de haut niveau au centre et sur les ailes de la défense, une lutte interne intense se poursuit pour une place de titulaire.

La solution principale et la composition officielle de départ de Manchester City

La question la plus importante qui intéresse la plupart des fans de football est de savoir quels joueurs les « Cityzens » aligneront dès les premières minutes aujourd'hui. La décision finale et la conclusion sont que, le onze de départ officiel annoncé par l'entraîneur est le suivant :

Gardien : Gianluigi Donnarumma ;

Défense : Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Joško Gvardiol ;

Milieux de terrain : Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández, Rayan Cherki ;

Attaquants : Antoine Semenyo, Phil Foden, Erling Haaland.

Ainsi, l'équipe s'appuiera sur Haaland en pointe de l'attaque à 23h59 à Lisbonne, tandis qu'Abduqodir Husanov attendra son heure sur le banc.

Selon vous, Abduqodir Husanov entrera-t-il en jeu pendant le match et Manchester City pourra-t-il remporter une victoire convaincante à l'extérieur contre Porto ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette importante nouvelle footballistique avec tous les fans !