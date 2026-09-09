OpenAI présente le modèle ChatGPT Images 2.5

OpenAI a présenté son nouveau modèle de génération d'images, ChatGPT Images 2.5. Cette nouvelle version est jusqu'à 50 % plus rapide que le précédent modèle Images 2.0. Elle reproduit également la lumière naturelle et les textures avec plus de précision et conserve mieux les objets principaux des images téléchargées en tant que référence.

Le nouveau modèle a également élargi les capacités d'édition d'images. L'utilisateur peut non seulement modifier une partie spécifique par des instructions textuelles, mais aussi laisser des annotations directement sur l'image ou dessiner l'objet souhaité.

La fonction Sketch a été ajoutée à ChatGPT. Elle permet à l'utilisateur de dessiner directement son idée et de l'utiliser comme modèle pour l'image finale.

Des modèles prédéfinis pour des formats populaires, tels que les affiches et les photos de produits, sont également disponibles. Cela permet aux utilisateurs de travailler sur une base existante plutôt que de commencer la création d'images à partir de zéro.

Selon OpenAI, Images 2.5 conserve mieux les aspects essentiels de l'image lors de processus d'édition successifs. Par exemple, lors de la modification d'un objet ou d'un arrière-plan, les autres détails ont plus de chances de conserver leur aspect initial.

Deux nouveaux modèles ont également été introduits pour les développeurs via l'API. GPT-Image-2.5 Flare combine vitesse, qualité et capacités d'édition, et est conçu pour des tâches telles que la génération à haut volume, le contenu pour les réseaux sociaux et les images de produits.

GPT-Image-2.5 Sunburst est conçu pour des tâches créatives et d'édition riches en détails nécessitant un contrôle précis. Son temps de génération peut être plus long que celui de Flare.

ChatGPT Images 2.5 est en cours de déploiement pour les utilisateurs de ChatGPT sur ordinateur, smartphone et version web, ainsi que pour ChatGPT Work et Codex.