Apple se prépare à présenter son premier iPhone pliable

L'une des entreprises les plus influentes du monde technologique, Apple, se prépare à tenir sa cérémonie de présentation annuelle. Selon ixbt.com, cet événement majeur débutera le 9 septembre à 10h00 PDT, et la nouveauté attendue depuis longtemps — un smartphone pliable — devrait y être dévoilée. La mise sur le marché de cet appareil marque le début d'une nouvelle ère pour Apple, car l'entreprise introduit ce type de technologie près de sept ans après son lancement par son principal concurrent, Samsung. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour diffuser cette présentation inattendue et importante. Les spectateurs peuvent suivre la cérémonie directement via le site officiel des événements Apple ou à l'aide d'une page dédiée sur YouTube. Il est déjà possible d'activer les notifications de rappel sur YouTube, ce qui permet aux utilisateurs de ne manquer aucun moment crucial.

Nouvelle génération d'appareils et politique tarifaire

L'attention principale de l'événement sera, comme prévu, portée sur le smartphone pliable, qui devrait s'appeler iPhone Ultra. Cependant, la présentation ne se limitera pas à cet appareil. Pour les utilisateurs qui préfèrent les gadgets traditionnels ou qui ne souhaitent pas payer le prix estimé à 2000 USD pour les téléphones pliables, Apple devrait également présenter l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Il est à noter que le modèle standard iPhone 18 ne sera pas montré lors de cette présentation et que sa sortie est prévue pour l'année prochaine.

En plus de la nouvelle gamme de smartphones, la société devrait également mettre à jour d'autres types d'appareils. Notamment, des enceintes HomePod mises à jour, une nouvelle génération d'écouteurs AirPods avec caméra intégrée, ainsi que les derniers modèles de montres connectées Apple Watches. Ces mises à jour complètes suscitent un vif intérêt sur le marché technologique.

Changements de direction et importance historique

La future cérémonie de présentation revêt une importance capitale pour Apple, non seulement en termes d'innovations technologiques, mais aussi de changements historiques. Après le départ de Tim Cook, qui a dirigé l'entreprise pendant de nombreuses années, cette présentation majeure de produits sera le premier grand événement de ce type sous la direction du nouveau PDG, John Ternus.

Selon les experts, cet événement servira de test pour John Ternus, démontrant à quel point la nouvelle étape de la gestion de l'entreprise commence avec succès. En entrant sur le marché des smartphones pliables, bien qu'avec du retard, Apple vise à démontrer une fois de plus son potentiel d'innovation et à renforcer sa position dans un environnement concurrentiel.