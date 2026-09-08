Le club de Neftchi Fergana, qui se prépare sérieusement pour une participation digne à la Ligue des champions de l'AFC Élite, a renforcé son effectif avec un légionnaire talentueux. Les Ferganais ont officiellement annoncé l'arrivée de Michel Augusto, un défenseur central de 23 ans issu de l'école de football brésilienne. Le service de presse du club a communiqué cette nouvelle via ses réseaux sociaux. Renforcer la ligne défensive avant la compétition internationale était une priorité pour le club. Mais qui est ce jeune défenseur brésilien, dans quels clubs renommés a-t-il évolué et quelle est son expérience internationale ? À la fin de cet article, nous révélerons l'intrigue principale : ses succès en équipe nationale et les détails de son match contre les jeunes Ouzbeks.

L'école de Palmeiras et la supériorité physique

Michel Augusto Modesto Rafael dos Santos se distingue par des qualités essentielles propres à un défenseur moderne :

Puissance physique et taille : Né le 20 mai 2003 à Avaré, au Brésil, ce joueur de 23 ans mesure 1,90 m. Il est très actif dans les duels aériens et les confrontations en un contre un ;

Académie brésilienne de premier plan : Le joueur est un produit de l'académie de Palmeiras, l'un des clubs les plus célèbres du pays ;

Expérience en première division : Michel a gravi toutes les étapes, de l'académie au football professionnel, et a réussi à faire ses débuts en Série A brésilienne avec l'équipe première de Palmeiras ;

Caractère sur le terrain : Le défenseur central a attiré l'attention des experts par son caractère solide, son sang-froid et son habileté à choisir son positionnement.

« Michel a été suivi par les entraîneurs des équipes nationales brésiliennes dès son plus jeune âge et a été aguerri lors de grands tournois », indique le communiqué du club.

Décision clé et titre sur la scène internationale

L'aspect le plus important qui intéresse de nombreux supporters est l'expérience internationale du nouveau légionnaire et son lien avec le football ouzbek. La conclusion et le point le plus important sont que, Michel Augusto a joué avec l'équipe nationale de jeunes du Brésil contre l'équipe d'Ouzbékistan U-20 . De plus, en 2023, il a participé aux prestigieux Jeux panaméricains avec l'équipe du Brésil U-23, remportant la médaille d'or et disputant l'intégralité des 4 rencontres du tournoi.

Selon vous, l'arrivée de Michel Augusto, formé à Palmeiras, aidera-t-elle Neftchi à créer une défense solide pour la Ligue des champions de l'AFC Élite ? Comment évaluez-vous ce nouveau transfert du club de Fergana ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette importante nouvelle footballistique avec vos proches et les fans de football de la vallée !