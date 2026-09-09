Huawei présente son nouveau routeur Mobile WiFi 6 Pro

Le géant technologique chinois Huawei a lancé son tout nouveau et avancé routeur mobile, le Mobile WiFi 6 Pro. Selon ixbt.com, cet appareil Internet portable de nouvelle génération attire l'attention des utilisateurs grâce à ses fonctionnalités étendues et ses capacités technologiques de pointe ; les précommandes sont actuellement ouvertes sur le marché chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce gadget est sa capacité à fonctionner sans carte SIM physique traditionnelle. L'appareil intègre une carte SIM virtuelle propriétaire de Huawei, permettant aux utilisateurs de profiter de l'Internet mobile sans contraintes supplémentaires.

Fonctionnalités étendues et qualité de connexion

Les utilisateurs peuvent facilement vérifier leur consommation de données et activer des forfaits via l'application Huawei Smart Life. De plus, l'intégration avec le service Skyroam offre une commodité particulière pour les voyageurs à l'étranger.

Selon la société, lors de déplacements à l'étranger, une connexion rapide aux réseaux cellulaires locaux est assurée sans avoir à changer de carte SIM. Le routeur prend en charge les réseaux 5G haute vitesse développés par Huawei ainsi que l'agrégation de trois porteuses.

Spécifications techniques et écran

Pour garantir une réception de signal stable et de qualité, neuf antennes omnidirectionnelles sont intégrées, assurant une couverture circulaire uniforme. Internet est distribué aux appareils connectés via la technologie Wi-Fi 6 +, avec une vitesse maximale combinée sur les deux bandes pouvant atteindre 3570 Mbps.

Le panneau avant du routeur dispose d'un écran tactile AMOLED compact de 1,75 pouces. Cet écran permet de surveiller directement l'état de la connexion, le volume de données restant et d'autres indicateurs importants, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un smartphone pour vérifier les paramètres de base.

Dans un boîtier fin de seulement 12 millimètres d'épaisseur, une batterie massive de 7000 mAh est intégrée. Selon le fabricant, la batterie offre jusqu'à 12 heures d'autonomie continue, avec un prix de lancement sur le marché chinois de 1549 yuans, soit environ 230 USD.