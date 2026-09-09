La nouvelle manœuvre de Fury a échoué : l'équipe d'Usyk rejette fermement l'offre

L'ancien champion du monde des poids lourds, le boxeur britannique controversé Tyson Fury après que les négociations pour le combat tant attendu contre son compatriote Anthony Joshua aient de nouveau abouti à une impasse, a tourné son attention vers Oleksandr UsykIl a exprimé son désir de conclure la trilogie avec la superstar ukrainienne en novembre, lançant un défi public. Cependant, l'équipe d'Usyk a réagi avec une froideur et une fermeté extrêmes face à cette initiative du « Gypsy King », le remettant à sa place. Pourquoi les représentants d'Oleksandr n'ont-ils pas pris l'offre de Fury au sérieux, et quel dangereux puncheur figure dans les plans futurs de l'ancien champion incontesté ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la déclaration cinglante de l'équipe d'Usyk, les raisons de l'abandon de toutes les ceintures et les détails précis du futur super-combat.

« Usyk n'est pas une option de secours » : une réponse cinglante au défi du Britannique

Le staff des entraîneurs et la direction d'Oleksandr Usyk ont qualifié les propos de Fury de simple opération de communication :

Ne pas être une option de second rang : Le directeur sportif du boxeur ukrainien, Sergey Lapin, a déclaré ouvertement qu'Usyk ne serait jamais une « option de secours » pour remplacer les plans avortés de Fury ;

Fatigués des paroles en l'air : Lapin a souligné qu'Oleksandr est toujours prêt pour les grands combats, mais que les intentions sérieuses doivent être prouvées par des contrats concrets et des offres officielles, et non par des déclarations sur les réseaux sociaux ou dans la presse ;

Défiance envers le combat de novembre : Il a été souligné que l'initiative de Fury de monter sur le ring en novembre n'avait aucune base officielle d'un point de vue professionnel.

« Usyk n'est pas une option de secours pour Tyson. Oleksandr est toujours ouvert aux grands défis, mais les intentions sérieuses doivent être confirmées par des offres concrètes et non par des déclarations sensationnalistes dans la presse », rapporte le célèbre média Sky Sports en citant Lapin.

Deux défaites en 2024 et une rivalité entrée dans l'histoire

Le désir de Fury d'affronter à nouveau Usyk s'explique par ses précédentes défaites douloureuses :

Premier combat et titre incontesté : Lors du premier combat historique en 2024, Usyk a triomphé de Tyson par décision des juges, devenant le premier champion du monde incontesté des poids lourds en 25 ans ;

Domination lors de la revanche : Lors du deuxième affrontement organisé peu après, le boxeur ukrainien a de nouveau battu son adversaire britannique aux points, défendant avec succès toutes ses ceintures ;

Abandon des ceintures : À l'été de cette année, Oleksandr Usyk a annoncé avoir atteint tous les sommets du sport et a volontairement renoncé à toutes ses ceintures de champion.

Un nouveau choc terrifiant au printemps 2027

La question qui intéresse le plus les fans de boxe est de savoir qui sera le prochain adversaire d'Usyk après l'abandon de ses ceintures et quand il reviendra sur le ring. La conclusion la plus importante est que, Oleksandr Usyk ne veut plus perdre de temps avec Fury. Actuellement, son équipe finalise les négociations avec le terrifiant puncheur américain Deontay Wilder . L'affrontement entre les deux grands boxeurs est prévu pour mars prochain , et ce duel promet d'être un autre combat mémorable dans l'histoire des poids lourds.

Selon vous, le choix d'Oleksandr Usyk de privilégier un combat contre Deontay Wilderplutôt que d'accorder une troisième chance à Tyson Fury est-il la bonne décision ? Usyk pourra-t-il résister aux coups dévastateurs de Wilder en mars prochain et gagner à nouveau ? Laissez vos avis et prédictions dans les commentaires et partagez cette importante nouvelle de boxe avec les fans de sports de combat !