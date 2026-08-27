Kylian Mbappé a une fois de plus attiré toute l'attention sur lui. La star française « Real Sociedad» en inscrivant un triplé lors du match contre, il a répondu brièvement mais fermement sur les réseaux sociaux à ceux qui l'avaient critiqué ces derniers temps.

« Qui était mécontent ? C'est un triplé », a écrit Mbappé sur sa page.

Ce n'était pas un simple post. Il contenait un message clair pour ceux qui étaient mécontents de la performance de Mbappé récemment.

Un match, trois buts et une réponse

Dans le cadre du championnat d'Espagne, le Real Madrid a accueilli la Real Sociedad chez lui. Les Madrilènes, dirigés par José Mourinho, ont battu leur adversaire 4-1.

Le héros du match était Kylian Mbappé L'attaquant français a marqué trois des quatre buts du Real, devenant l'auteur d'un triplé.

« Qui était mécontent ? C'est un triplé ».

Cette phrase de Mbappé est devenue l'un des sujets les plus discutés après le match.

Quel a été le rôle de Mbappé dans la victoire du Real ?

Indicateur Résultat Match Real Madrid — Real Sociedad Score 4:1 Buts de Mbappé 3 Résultat Large victoire du Real

Pour les Madrilènes, cette victoire n'est pas seulement synonyme de trois points, mais aussi un signal important concernant l'état d'esprit et la forme de la star de l'attaque.

Mbappé a poursuivi sa réponse sur le terrain via les réseaux sociaux.

Les chiffres de la saison dernière n'étaient pas mauvais non plus

Il est intéressant de noter que les critiques envers Kylian Mbappé ne concernaient pas ses statistiques personnelles, mais les résultats collectifs.

L'attaquant français, la saison dernière en championnat d'Espagne avec le Real :

a disputé 31 matchs ;

a marqué 25 buts ;

a délivré 5 passes décisives.

En d'autres termes, les performances individuelles de Mbappé étaient élevées. Mais le fait que le « club royal » n'ait remporté aucun trophée à la fin de la saison a intensifié les critiques.

La question principale : Mbappé a-t-il vraiment répondu aux critiques ?

Après le match contre la Real Sociedad, la réponse semble assez claire.

Mbappé a répondu sur le terrain avant tout, pas avec des mots.

Trois buts. Une large victoire. Et une phrase après le match adressée aux critiques.

« Qui était mécontent ? C'est un triplé ».

La star française a ainsi envoyé l'un des signaux les plus importants de la nouvelle saison : on peut débattre sur Mbappé, on peut le critiquer, mais il choisit le terrain pour donner sa réponse.

Maintenant, une autre question intéresse les fans du Real : Les trois buts de Mbappé contre la Real Sociedad sont-ils le début d'une nouvelle série de buts ?