Erling Haaland égale un record et assure la victoire de Manchester City

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Erling Haaland égale un record et assure la victoire de Manchester City

Mardi soir, dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des champions, Manchester City s'est déplacé sur la pelouse du club portugais de Porto. Lors d'une rencontre disputée, l'équipe anglaise s'est imposée 2-0, poursuivant ainsi son parcours réussi cette saison. L'attaquant Erling Haaland, auteur d'un doublé, a joué un rôle décisif dans cette victoire, rapporte Goal.com. rapporte .

Malgré l'atmosphère intense de l'Estadio do Dragao et la forte pression exercée par l'adversaire, les « Citizens » ont maintenu leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Bien que les hôtes aient imposé un rythme élevé en première période, Haaland a ouvert le score d'une tête précise. En fin de match, l'attaquant norvégien a scellé le sort de la rencontre en marquant un second but à bout portant.

Un combat difficile et une victoire importante

Dans une interview accordée à Amazon Prime, Erling Haaland a souligné que le match avait été extrêmement difficile. Selon lui, chaque centimètre du terrain a fait l'objet d'une lutte acharnée et l'adversaire a livré une prestation impressionnante.

« C'était un combat très dur, avec des duels partout sur le terrain. C'est une excellente équipe qui joue un très beau football, il faut donc leur tirer un coup de chapeau », a déclaré l'attaquant. Il a ajouté que dans des conditions de haute pression, il est nécessaire de répondre présent sur la plus grande scène, ce que l'équipe a réussi à faire aujourd'hui.

L'égalisation du record d'Agüero

Selon ixbt.com, ces deux buts portent à 36 le total d'Erling Haaland en Ligue des champions sous le maillot de Manchester City. Ainsi, en seulement 40 rencontres, il a égalé le record de la légende du club, Sergio Agüero, partageant désormais le titre de meilleur buteur de l'histoire du club dans la prestigieuse compétition européenne.

Évoquant l'ambiance et les exigences au sein du club, l'attaquant a souligné que le vestiaire de Manchester City exige une progression constante. « Nous devons être exigeants les uns envers les autres, nous devons gagner. À Manchester City, il est impératif de toujours gagner et de remporter des trophées », a conclu le joueur norvégien.

Erling HaalandManchester CityPortoLigue des championsSergio Agüero
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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