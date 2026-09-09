LG dément les accusations de surveillance via ses téléviseurs Smart TV

Le géant technologique sud-coréen LG a officiellement répondu aux accusations selon lesquelles ses téléviseurs Smart TV effectueraient une surveillance secrète des utilisateurs et enregistreraient leurs conversations. Selon Tom’s Hardware, cette déclaration fait suite à une enquête journalistique approfondie menée par Gamers Nexus, qui a suscité de vives discussions sur la sécurité numérique et la protection des données personnelles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

À titre d'information, l'enquête précédemment publiée affirmait que plus de 216 millions de téléviseurs LG dans le monde avaient la capacité d'enregistrer la voix des utilisateurs même lorsqu'ils étaient éteints. Des rapports indiquaient également que les commandes vocales étaient stockées sans chiffrement et que des données sur d'autres appareils du réseau domestique étaient collectées. Cette situation a soulevé des questions légitimes chez des millions de consommateurs concernant la sécurité de leurs appareils.

La position officielle de LG

Les représentants de l'entreprise ont fermement rejeté ces accusations, déclarant que les téléviseurs ne procèdent à aucun enregistrement secret permanent. Selon LG, le processus de transmission des données vocales ne commence que dans deux cas : lorsque le bouton de l'assistant vocal sur la télécommande est pressé ou lorsque le mot-clé « Hi LG » est clairement prononcé.

Le fabricant a également expliqué que la fonction d'activation vocale est désactivée par défaut et que l'utilisateur ne peut l'activer que volontairement. Le processus de reconnaissance du mot-clé est effectué directement sur le téléviseur lui-même. Cela signifie que l'appareil n'enregistre pas toutes les conversations environnantes pour les envoyer vers des serveurs externes.

Réseau domestique et politique publicitaire

Concernant les allégations sur la détection d'autres gadgets sur le réseau local par les appareils Smart TV, LG a qualifié cela de fonctionnalité standard des téléviseurs modernes. Cependant, concernant l'analyse des images des appareils connectés via HDMI, l'entreprise a rappelé à tous les utilisateurs les conditions applicables.

Selon les données de l'entreprise, l'analyse des images des appareils connectés via HDMI n'est effectuée que si l'utilisateur a consenti à la publicité personnalisée et aux recommandations. Parallèlement, l'une des accusations les plus graves circulant sur le réseau, à savoir le stockage des commandes vocales non chiffrées sur des serveurs, est restée sans commentaire dans la déclaration officielle de l'entreprise.