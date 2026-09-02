Le transfert sensationnel du champion du monde argentin Enzo Fernández de Chelsea vers Manchester Citya considérablement modifié l'équilibre des forces en Premier League. Hugo Viana, directeur technique des Citizens, a fait sa première déclaration officielle sur le transfert du milieu de terrain de 25 ans, soulignant l'importance stratégique de cette décision.

« Un statut de classe mondiale » : comment Hugo Viana a-t-il évalué le transfert ?

Dans une interview accordée au service de presse du club, le dirigeant sportif a souligné que la politique de transfert de Manchester City repose toujours sur des standards élevés et qu'Enzo répond parfaitement à ces exigences :

« Notre club souhaite toujours signer des joueurs de classe mondiale. Fernández correspond parfaitement à ce statut ;

Enzo est le joueur idéal pour le milieu de terrain. Nous sommes très heureux qu'il fasse désormais partie de notre équipe. Fernández renforcera considérablement Manchester City ».

Une nouvelle étape au centre : Viana et le plan à long terme de City

L'une des premières mesures majeures et décisives de Hugo Viana à son poste de direction a été de conclure un contrat de 5 ans avec Fernández. Selon les experts, cet accord permet de résoudre les objectifs stratégiques suivants :

Contrôle absolu au milieu de terrain : La capacité d'Enzo à délivrer des passes précises sur longue distance et à prendre des décisions rapides sous pression s'intègre parfaitement à la tactique de Pep Guardiola ;

Renouvellement de l'entrejeu : Dans un contexte de changements liés à l'âge de Kevin De Bruyne et d'autres cadres, le milieu de terrain argentin est considéré comme le candidat idéal pour être le moteur de l'équipe pendant de nombreuses années.

Avec ce transfert, le géant de la Premier League a non seulement renforcé son effectif, mais a également arraché l'une des stars majeures à son principal rival, réaffirmant ainsi ses ambitions de titre pour la saison.

Selon vous, l'évaluation de Hugo Viana est-elle justifiée ? Enzo Fernández pourra-t-il renforcer le jeu de Manchester City et y prouver son statut de meilleur milieu de terrain au monde ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !