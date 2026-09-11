Kylian Mbappé remporte son premier trophée avec le Real Madrid

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Kylian Mbappé remporte son premier trophée avec le Real Madrid

L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a été élu joueur du mois d'août suite à un vote des supporters. Selon les informations relayées par 20Minutos, l'attaquant français a souligné que défendre les couleurs du club madrilène est un immense honneur et a exprimé sa confiance quant à la réalisation des grands objectifs de l'équipe cette saison. C'est ce que rapporte Goal.com .

Transféré du Paris Saint-Germain lors du mercato estival, le joueur a rapidement attiré l'attention des fans par ses performances positives dès ses premières semaines. Récompensé par le prix « Five Star Player » du club pour le mois d'août, Kylian Mbappé a affirmé sa détermination à laisser une empreinte indélébile au stade Santiago Bernabéu.

Processus d'adaptation et premières impressions

Ayant disputé ses premiers matchs avec les Madrilènes, l'attaquant a remercié les supporters et a évoqué les standards élevés qu'il s'est fixés pour les mois à venir. Selon lui, porter le légendaire maillot blanc est toujours une fierté, et il est crucial de ressentir cette responsabilité à chaque instant.

« Je veux vraiment aider l'équipe et montrer que nous pouvons atteindre de grands résultats cette année », a souligné Kylian Mbappé. Il a ajouté qu'il est toujours heureux sur le terrain et que porter le maillot du Real Madrid est un véritable privilège.

Cohésion d'équipe et projets futurs

Outre ses succès personnels, l'attaquant français a insisté sur l'importance de la solidarité collective. Il a noté que l'équipe a déployé tous ses efforts pour faciliter l'intégration rapide des nouveaux joueurs arrivés lors du mercato estival.

Selon Kylian Mbappé, l'harmonie dans le vestiaire et l'unité vers un objectif commun seront des facteurs clés pour lutter pour tous les trophées cette saison. « C'est toujours agréable de voir de nouveaux visages. Ils sont venus avec le désir d'aider l'écusson du Real Madrid. Nous avons fait de notre mieux pour les intégrer afin que tout le monde aille dans la même direction », a déclaré le joueur.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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