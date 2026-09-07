«Je défie tout le monde !» : Khamzat Chimaev veut revenir dans l'octogone de l'UFC avant la fin de l'année

L'un des combattants les plus brillants et les plus intenses de l'UFC, toujours invaincu, Khamzat Chimaev (« Borz ») a annoncé qu'il était prêt à revenir dans l'octogone d'ici la fin de l'année. Après sa participation réussie au tournoi RAF à Moscou, la star a confié à « Red Corner MMA » son point de vue sur la situation tendue dans la catégorie des poids moyens, la santé de ses adversaires potentiels et sa volonté d'être le combattant de réserve pour le combat pour le titre lors du plus grand événement de l'année.

« Les adversaires sont blessés » : la réponse de Hunter Campbell et les négociations au point mort

Selon Chimaev, ses plans ont été affectés par le retrait de certains candidats :

Blessures de deux prétendants : Khamzat affirme que deux représentants de haut niveau de la division, Caio Borralho et l'ancien champion Dricus du Plessis, ne sont pas en mesure de combattre actuellement en raison de blessures ;

Dialogue avec la direction de l'UFC : « Je défie tout le monde, je veux revenir au plus vite. J'avais dit plus tôt que je voulais revenir en octobre. J'ai appelé Hunter, le vice-président de l'UFC, et ils m'ont expliqué que Caio et du Plessis étaient blessés », a précisé Chimaev ;

Soif d'octogone : Malgré la longue attente des fans, « Borz » a affirmé être physiquement prêt à affronter n'importe quel adversaire, à tout moment.

Choc Strickland vs Imavov : la proposition de réserve de Chimaev

Khamzat a audacieusement ajouté son nom aux discussions pour le titre de fin d'année :

« Je suis prêt à être l'option de réserve » : Chimaev a révélé qu'il était prêt à remplacer l'un ou l'autre des combattants lors du duel prévu pour la fin de l'année entre Sean Strickland et Nassourdine Imavov ;

Changements potentiels : « On verra ce qui se passera, je ne sais pas encore. Peut-être qu'Imavov et Strickland ne combattront pas, il peut arriver quelque chose — je suis prêt à affronter n'importe quel adversaire », a déclaré Khamzat, faisant allusion à d'éventuels cas de force majeure ;

Le chemin le plus court vers la ceinture : Si l'un des participants à ce combat pour le titre se désiste à la dernière minute, l'entrée de Chimaev en tant que remplaçant l'amènerait directement à un combat pour la ceinture de champion de l'UFC.

Finale à Las Vegas : une forte intrigue pour l'UFC 335

À l'approche du dernier événement numéroté de l'année, l'organisation est à la veille de décisions importantes :

Lieu et date de l'UFC 335 : Bien que le combat entre Sean Strickland et Nassourdine Imavov n'ait pas encore été officiellement annoncé, les experts prédisent que ce choc sera le combat principal de l'événement « UFC 335 » qui se tiendra le 12 décembre à Las Vegas ;

Le dernier grand show de l'année : « UFC 335 » est le dernier événement numéroté de l'organisation en 2026, et l'ajout de Chimaev à cette carte augmenterait sans aucun doute le succès commercial et l'intérêt des spectateurs.

Selon vous, Khamzat Chimaev réussira-t-il vraiment à combattre lors du show de Las Vegas le 12 décembre ? S'il affronte Strickland ou Imavov pour le titre, quelles chances laissera-t-il à ses adversaires ? Laissez vos avis dans les commentaires !