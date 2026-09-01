Khamzat Chimaev de retour dans l'octogone : il défie 4 stars

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Khamzat Chimaev de retour dans l'octogone : il défie 4 stars

Khamzat Chimaev, combattant renommé et ancien champion des poids moyens de l'UFC, a officiellement annoncé qu'il était prêt à revenir dans l'octogone après une longue pause. Sur ses réseaux sociaux, il a lancé un défi direct aux quatre meilleurs combattants de la division.

Chimaev a exprimé sa volonté de combattre à tout moment pour récupérer la ceinture de champion et rétablir sa position dans la division.

« Dites-moi quand vous êtes prêts » : le défi ouvert de Chimaev

S'adressant aux représentants les plus prestigieux de la division, Khamzat Chimaev a écrit ce qui suit :

  • Liste des adversaires : « Je suis prêt. Dites-moi quand vous êtes prêts : Sean Strickland, Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov, Caio Borralho ! » ;

  • La course à la ceinture : Cette liste comprend d'anciens leaders et des champions actuels, ainsi que les prétendants les plus dangereux de la catégorie des poids moyens.

Défaite contre Strickland et bagarre générale

La carrière de Chimaev ces derniers mois a été marquée par une série d'événements intenses :

  • Perte de la ceinture : Lors de l'UFC 328 en mai dernier, Chimaev a livré un combat acharné de 5 rounds contre l'Américain Sean Strickland, s'inclinant par décision partagée et perdant ainsi son titre de champion ;

  • Pause hors de l'octogone : Depuis cette défaite, il n'a disputé aucun combat officiel sous la bannière de l'UFC ;

  • Altercation avec Dillon Danis : En juin, lors d'un tournoi de grappling RAF, Chimaev a affronté l'Américain Dillon Danis, et une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes à l'issue du combat.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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