Kylian Mbappé évoque sa relation de dix ans avec Florentino Pérez

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Kylian Mbappé évoque sa relation de dix ans avec Florentino Pérez

La star française Kylian Mbappé s'est confiée sur les dix années de négociations complexes et la détermination du président Florentino Pérez qui ont mené à son transfert au Real Madrid, le club de ses rêves d'enfance. Dans une interview accordée au journal AS, le joueur a souligné que son arrivée dans la capitale espagnole n'était pas un simple transfert, mais le fruit d'une longue patience et d'une relation mutuelle. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après des années de spéculations et de rumeurs, l'attaquant a révélé qu'il était en contact avec Florentino Pérez depuis exactement dix ans. Selon lui, le président du club l'a soutenu en toutes circonstances, n'a jamais renoncé à son objectif et a fini par obtenir gain de cause.

Dix ans de confiance et de détermination

Kylian Mbappé a souligné que Florentino Pérez a toujours fait preuve de compréhension face à chaque décision, positive ou négative, de sa carrière. Pérez a toujours répété que l'attaquant français défendrait un jour les couleurs madrilènes, une promesse qui s'est finalement concrétisée.

« C'est lui qui m'a fait venir ici. Nous étions en contact depuis dix ans avant même mon arrivée. Il a fait preuve d'affection et de compréhension dans chaque décision, tant pour le Real Madrid que pour ma carrière. Il me disait toujours qu'un jour je jouerais pour le Real Madrid, et me voilà, je suis très heureux », a déclaré le joueur.

L'attrait du Real Madrid

Le champion du monde a ajouté que personne n'avait eu besoin de le convaincre de rejoindre le club, car la grandeur du Real Madrid a toujours été évidente pour lui. Pour le joueur qui tapissait les murs de sa chambre d'enfant avec des photos des légendes madrilènes, ce pas était une question de destin.

En évoquant les tentatives infructueuses des années précédentes et les facteurs qui ont entravé le transfert, il a reconnu que le timing est crucial dans le monde du football. Selon lui, chaque chose a son temps et toutes les conditions doivent être réunies.

« Pour être honnête, il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit de venir au Real Madrid. Si vous voulez faire partie de l'histoire du football, vous devez jouer dans cette équipe un jour. Bien sûr, il y a eu des déceptions lorsque les tentatives précédentes ont échoué, mais la vie d'un footballeur exige d'aller de l'avant », a conclu l'attaquant français.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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