Lamine Yamal s'exprime sur le racisme

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Lamine Yamal s'exprime sur le racisme

La star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a partagé son approche mature face au problème du racisme dans le monde du football. Malgré son jeune âge, l'ailier de 17 ans, qui garde son calme même dans les situations les plus difficiles, a admis lors d'une interview approfondie sur Movistar Plus avoir été confronté à de nombreuses discriminations au cours de sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le champion de l'Euro 2024 a souligné que certains maux de la société se manifestent souvent de manière insidieuse, sans même que les gens s'en rendent compte. Selon Yamal, de tels incidents se sont produits des milliers de fois sur le terrain et en dehors, mais il refuse de laisser ces événements affecter ses émotions ou son jeu.

Pressions sur le terrain et position du joueur

Au cours de la conversation, le sujet a porté sur les matchs cruciaux de La Liga, notamment lors des Clasicos au stade Santiago Bernabéu de Madrid. Lors de l'une de ces rencontres, les joueurs du FC Barcelone, dont Raphinha, ont été victimes d'insultes de la part des supporters adverses. Yamal a rappelé comment sa famille l'avait protégé dans cette situation.

Selon le jeune talent, si quelqu'un lui dit qu'il est noir, cela ne le blesse pas du tout, car il est effectivement noir. Cependant, le joueur a souligné que les mots prononcés avec l'intention d'insulter sont totalement inappropriés et que cette situation est injustifiable.

Supporters et mentalité

En expliquant sa résilience psychologique et sa philosophie personnelle contre le racisme, Yamal a déclaré qu'il essaie d'ignorer les actions des supporters lorsqu'il entre sur le terrain. À son avis, il est injuste de perdre le plaisir de jouer pour des personnes qui ont acheté un billet pour le stade et qui manquent de respect.

Cette approche montre à quel point le jeune joueur a mûri, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. Il préfère se concentrer sur son jeu et aborder les situations négatives avec la bonne mentalité.

Lamine YamalFC BarceloneRacismeLa LigaFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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