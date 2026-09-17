Xiaomi annonce le calendrier de mise à jour vers HyperOS 4
La société Xiaomi a publié la liste des smartphones compatibles ainsi que le calendrier officiel de déploiement de son tout dernier système d'exploitation, HyperOS 4. Selon ixbt.com, la nouvelle mise à jour sera proposée progressivement sur plus de 60 appareils mobiles des marques Xiaomi et Redmi. Cette mise à jour est importante car elle offre aux utilisateurs une interface améliorée et des fonctionnalités étendues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .
Il est précisé que le processus de déploiement du logiciel HyperOS 4 débutera officiellement le 15 octobre 2026. Le flux des mises à jour devrait s'étaler sur plusieurs mois et se dérouler par étapes, afin de garantir la stabilité technique.
Vagues de mise à jour et délaisSelon le calendrier officiel fourni par l'entreprise, la distribution du logiciel est divisée en plusieurs phases :
- Première vague (15 octobre 2026) : Modèles Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max et Redmi K90 Pro Max Champion Edition.
- Deuxième vague (au plus tard le 31 octobre 2026) : À ce stade, une série d'appareils phares et populaires recevront la mise à jour.
- Troisième vague (au plus tard le 15 novembre 2026) : Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, ainsi que les versions Redmi Turbo 4 Pro et l'édition spéciale Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition.
- Quatrième vague (au plus tard le 30 novembre 2026) : Le déploiement progressif sera finalisé pour les autres appareils pris en charge.
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