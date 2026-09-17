Xiaomi annonce le calendrier de mise à jour vers HyperOS 4

La société Xiaomi a publié la liste des smartphones compatibles ainsi que le calendrier officiel de déploiement de son tout dernier système d'exploitation, HyperOS 4. Selon ixbt.com, la nouvelle mise à jour sera proposée progressivement sur plus de 60 appareils mobiles des marques Xiaomi et Redmi. Cette mise à jour est importante car elle offre aux utilisateurs une interface améliorée et des fonctionnalités étendues. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que le processus de déploiement du logiciel HyperOS 4 débutera officiellement le 15 octobre 2026. Le flux des mises à jour devrait s'étaler sur plusieurs mois et se dérouler par étapes, afin de garantir la stabilité technique.

Vagues de mise à jour et délais

Selon le calendrier officiel fourni par l'entreprise, la distribution du logiciel est divisée en plusieurs phases :

Première vague (15 octobre 2026) : Modèles Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max et Redmi K90 Pro Max Champion Edition.

Modèles Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max et Redmi K90 Pro Max Champion Edition. Deuxième vague (au plus tard le 31 octobre 2026) : À ce stade, une série d'appareils phares et populaires recevront la mise à jour.

À ce stade, une série d'appareils phares et populaires recevront la mise à jour. Troisième vague (au plus tard le 15 novembre 2026) : Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, ainsi que les versions Redmi Turbo 4 Pro et l'édition spéciale Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition.

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, ainsi que les versions Redmi Turbo 4 Pro et l'édition spéciale Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition. Quatrième vague (au plus tard le 30 novembre 2026) : Le déploiement progressif sera finalisé pour les autres appareils pris en charge.

Le passage au nouveau système d'exploitation de cette marque leader sur le marché des smartphones améliore la vitesse et la sécurité des appareils pour les utilisateurs. La distribution progressive du logiciel permet de réduire la charge sur les serveurs et de prévenir les erreurs.