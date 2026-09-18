La Chine introduit de nouvelles normes nationales pour les téléviseurs

La Chine développe des normes techniques nationales visant à abandonner les décodeurs externes au profit d'une intégration directe de toutes leurs fonctionnalités dans le téléviseur lui-même. Selon ixbt.com, cette initiative pourrait transformer radicalement le marché des systèmes de divertissement domestique dans le pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le concept de « téléviseurs intégrés » est en cours de création grâce aux travaux conjoints de l'Administration nationale de la radio et de la télévision et du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. L'idée principale du projet est de libérer les consommateurs des appareils superflus, des câbles et des télécommandes supplémentaires.

Capacités des téléviseurs de nouvelle génération

Conformément aux exigences techniques en cours d'élaboration, les futurs téléviseurs pourront recevoir des diffusions directement sans équipement supplémentaire. Les utilisateurs pourront également mettre en pause le direct, utiliser le décalage temporel, revoir des programmes manqués et accéder à la vidéo à la demande.

Le concept « un téléviseur, une télécommande » est mis en avant comme principe fondamental. Une fois le téléviseur allumé, l'utilisateur pourra accéder directement aux chaînes de télévision sans avoir à démarrer d'appareil tiers ni à changer la source du signal. La prise en charge de contenus haute définition et de la commande vocale est également prévue.

Période de transition et perspectives

Les experts soulignent qu'il est impossible d'abandonner les décodeurs traditionnels du jour au lendemain. Des millions d'appareils déjà installés ne peuvent pas recevoir les nouvelles fonctionnalités par simple mise à jour, car ils manquent du matériel ou du logiciel nécessaire.

Par conséquent, cette technologie sera initialement introduite dans les nouveaux modèles, et le processus de transition complète prendra plusieurs années en fonction du renouvellement du parc de téléviseurs. Cependant, la Chine étant le plus grand fabricant mondial de téléviseurs et de décodeurs, ces changements devraient également influencer le marché mondial.