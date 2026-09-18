Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à racheter le club d'Al-Nassr

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Cristiano Ronaldo a-t-il renoncé à racheter le club d'Al-Nassr

L'absence de la star portugaise Cristiano Ronaldo dans les récentes négociations concernant l'achat du club saoudien d'Al-Nassr a soulevé de nombreuses questions au sein de la communauté du football. Auparavant, des rapports circulaient selon lesquels l'attaquant rejoindrait ce projet d'investissement et jouerait un rôle clé non seulement sur le terrain, mais aussi dans la gestion du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal Arriyadiyah, un consortium composé d'un fonds d'investissement local, de la société américaine RedBird et de l'entrepreneur saoudien Ibrahim Al-Muhaidib est actuellement actif pour acquérir une participation dans le club. Ce groupe poursuit activement les négociations avec le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite afin d'obtenir des parts dans la société Al-Nassr avant la fin de la saison en cours.

Changements dans les négociations et le sujet Ronaldo

Cependant, le nom de Cristiano Ronaldo n'est pas mentionné dans les détails de ce nouvel accord impliquant les parties saoudienne et américaine. Il était initialement prévu que le joueur portugais acquière le club aux côtés d'investisseurs, mais son retrait des récents processus a attiré l'attention de beaucoup.

Pour l'instant, il n'existe aucune information officielle indiquant que le joueur a directement renoncé à ce projet d'investissement. Néanmoins, les récents changements et la formation du nouveau consortium nécessitent une clarification de la situation.

Problèmes internes et plans futurs

Des sources indiquent que Ronaldo pourrait avoir refroidi ses intentions de rejoindre le projet d'investissement du club en raison de certains problèmes internes et de questions complexes au sein d'Al-Nassr. Pour l'heure, l'attaquant n'a pas exprimé sa position finale et ouverte à ce sujet.

Selon les experts, les actions futures du capitaine de l'équipe dépendront non seulement de ses performances sur le terrain, mais aussi de l'évolution des processus financiers au sein du club. Ces changements autour d'Al-Nassr renforcent encore l'attention internationale portée au championnat saoudien.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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