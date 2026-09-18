La NASA mise sur Starliner alors que SpaceX termine ses opérations

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis prévoit de commander prochainement deux missions habitées supplémentaires pour le vaisseau spatial Starliner de Boeing. Selon des sources d'Ars Technica, cette décision fait suite à la volonté ferme de SpaceX de mettre fin à l'exploitation de son célèbre vaisseau Crew Dragon. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que la direction de SpaceX a clairement fait savoir qu'elle avait l'intention de mettre fin à l'exploitation de Crew Dragon d'ici 2030, voire plus tôt. La présidente et directrice des opérations, Gwynne Shotwell, a refusé de garantir les vols futurs, soulignant que le gouvernement doit également travailler avec un autre fournisseur : Boeing.

Risques du programme Starliner et défaillances passées

Le pari de la NASA sur le vaisseau Starliner est considéré par les experts comme un risque sérieux. Ce vaisseau a connu une série d'échecs au cours de la période écoulée. Notamment, de nombreux défauts techniques graves ont été identifiés lors des vols d'essai de 2019 et 2022.

La situation s'est aggravée lors du premier vol d'essai habité en juin 2024. À l'époque, en raison d'une défaillance des moteurs, les astronautes Butch Wilmore et Sunita Williams ont frôlé la catastrophe. Peu après, la NASA a officiellement classé ce vol comme un incident d'urgence de catégorie « A ».

Missions futures et financement

Rappelons qu'à ce moment-là, pour des raisons de sécurité, il a fallu utiliser le vaisseau Crew Dragon du concurrent SpaceX pour ramener les astronautes sur Terre. Malgré cela, près de six mois plus tard, l'agence est contrainte de replacer Boeing au centre de son programme de vols habités.

Selon le nouvel accord, la NASA ne se contentera pas de commander des vols supplémentaires, mais financera également partiellement les processus de résolution des défaillances du système de propulsion de Starliner et sa certification pour un lancement avec une nouvelle fusée. Cette mesure est considérée comme nécessaire pour maintenir une alternative dans le transport des astronautes vers la Station spatiale internationale.