Après la fin du bouillant derby madrilène, comptant pour la 7e journée de La Liga, un nouveau scandale d'arbitrage majeur a éclaté dans le monde du football. Au «Metropolitano», lors d'un match qui s'est terminé par une victoire 2-1 de l'«Atlético», l'entraîneur du «Real Madrid», José Mourinho, a déversé des accusations acerbes et ironiques contre l'arbitre central Miguel Ángel Ortiz Arias et la brigade arbitrale dirigée par l'arbitre VAR Trujillo.

L'événement qui a décidé du sort du match à la 50e minute — l'expulsion directe du défenseur Dean Huijsen et le penalty controversé accordé contre le «Real» — a provoqué la colère noire du technicien portugais. Dans sa déclaration au journal Marca, Mourinho a ouvertement «félicité» le Comité technique des arbitres espagnols pour avoir nommé un arbitre de 41 ans à un derby d'un tel niveau, soulignant que le senior Trujillo, assis au centre de visionnage, a un riche «passé sombre» contre le «Real».

Alors, cette déclaration de Mourinho entraînera-t-elle une nouvelle sanction disciplinaire en La Liga, les décisions du derby étaient-elles réellement contestables et quel impact ce scandale aura-t-il sur la course au titre du «Real» ?

«Arbitre de petits matchs et riche histoire VAR» : Mourinho en conférence de presse

Les citations les plus retentissantes de l'entraîneur du «Real» à la presse :

Critique de l'inexpérience et de l'incompétence : «L'arbitre manquait d'expérience pour officier dans un derby. Il a 41 ans. C'est un arbitre faible qui n'a dirigé que des petits matchs» ;

Ironie envers le Comité des arbitres : «Je félicite le Comité des arbitres pour avoir fait une telle nomination pour un match aussi important» ;

Accusation ouverte contre l'arbitre VAR : «Mais le senior Trujillo a une histoire particulière avec le «Real». Nous l'avons vu en Coupe, lors des matchs contre «Girona» et «Osasuna». C'est un VAR avec une histoire très riche» ;

Le tournant décisif : L'expulsion de Huijsen et le penalty accordé ont mis le «club royal», réduit à 10, dans une situation tactique complexe ;

Le facteur principal de la défaite : L'équipe de Mourinho a expliqué la défaite dans le derby (1-2) non pas par des erreurs tactiques, mais précisément par les décisions unilatérales de la brigade arbitrale.

Derby madrilène : Décisions arbitrales et rapport de match

Analyse des situations controversées lors du match entre l'«Atlético» et le «Real» :

Indicateurs et critères Données et détails Match et résultat «Atlético» 2-1 «Real» (La Liga, 7e journée) Arbitre central Miguel Ángel Ortiz Arias (41 ans) Arbitre VAR Senior Trujillo (conflits précédents avec le «Real» mentionnés) Décision décisive 50e minute : Carton rouge de Dean Huijsen et penalty Conséquence du penalty Aleix Grimaldo a ouvert le score à la 53e minute Évaluation de Mourinho «Un arbitre digne seulement de diriger des petits matchs»

Analyse des experts : Quel est l'objectif de l'attaque de Mourinho ?

Conclusions principales des analystes du football espagnol et des experts sportifs :

Détourner l'attention de l'équipe : José Mourinho a utilisé sa tactique classique, déplaçant la pression des joueurs vers les arbitres pour expliquer la défaite dans le derby (Mbappé et Vinícius étant restés muets) ;

Crise du système d'arbitrage en La Liga : En Espagne, la nomination des arbitres et les conclusions contradictoires du système VAR font l'objet de vives protestations, non seulement de la part du «Real», mais aussi d'autres grands clubs ;

Risque de sanction disciplinaire : Pour ses accusations personnelles et son ironie envers le Comité, le Comité de discipline de La Liga pourrait suspendre Mourinho pour plusieurs matchs ;

Situation au classement : Après cette défaite, le «Real» reste 3e avec 15 points, à 6 points du «Barcelona» (21 points), ce qui accroît la nervosité au sein du staff technique.

Cette sortie colérique de José Mourinho indique que si le derby madrilène s'est terminé sur le terrain, sa suite dans la presse et les bureaux est loin d'être finie.

Selon vous, le carton rouge direct et le penalty accordés à Dean Huijsen étaient-ils justifiés, ou l'arbitre n'était-il vraiment pas prêt pour un match de ce niveau ? Les accusations de José Mourinho sont-elles légitimes ou est-ce une façon de justifier la défaite ? Laissez vos avis et analyses dans les commentaires et partagez l'analyse du scandale le plus retentissant du derby madrilène avec tous les passionnés de football !