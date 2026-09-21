«Nous nous sommes repliés en défense» : Ulugbek Bakaev explique les raisons d'une défaite douloureuse

Lors d'un match intense comptant pour la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Sogdiana Jizzakh a accueilli l'équipe de l'AGMK Olmaliq à Zomin. Suite à un retournement de situation inattendu en fin de match, les locaux se sont inclinés de manière douloureuse sur le score de 1:2. Après avoir ouvert le score en début de rencontre sur une phase arrêtée, les joueurs de Jizzakh ont maintenu leur avantage pendant la majeure partie du match. Cependant, sous une pression accrue de l'adversaire dans les dernières minutes, ils ont concédé deux buts, perdant ainsi la victoire.

Après cette rencontre, l'entraîneur principal de Sogdiana, Ulugbek Bakaev, a participé à la conférence de presse, où il a évalué le déroulement dramatique du match, les facteurs ayant conduit au repli défensif après le but, et la performance de ses joueurs. Malgré la défaite, le technicien expérimenté a souligné que ses joueurs avaient tout donné sur le terrain, affirmant qu'il n'avait aucune plainte à leur égard et que toute l'attention serait désormais portée sur les prochaines échéances importantes.

Alors, pourquoi Sogdiana a-t-elle perdu sa concentration dans les dernières minutes, la tactique défensive après le but était-elle justifiée, et quel impact cette défaite aura-t-elle sur les objectifs du club en fin de championnat ?

«Défense après le but et leçon des dernières minutes» : Bakaev en conférence de presse

Les points les plus importants et les déclarations de l'entraîneur de Sogdiana :

Le plan de la première mi-temps et le but précoce : «Il y a eu des occasions des deux côtés, nous avons attaqué tout comme l'AGMK. Nous avons ouvert le score sur une phase arrêtée, mais après cela, nous nous sommes un peu trop repliés en défense» ;

Les difficultés de la deuxième mi-temps : «En deuxième mi-temps, notre jeu n'était pas fluide. Dans certaines situations, nous aurions pu marquer un deuxième but, mais au final, nous avons encaissé deux buts» ;

La loi du football et la résilience : «C'est le football. Il faut jouer jusqu'au bout pendant 90 minutes. Malgré cela, je n'ai aucune plainte envers les gars, ils ont tout donné et je les remercie» ;

Plans futurs : Pendant la pause, l'équipe travaillera sur les lacunes identifiées et se préparera pour les prochains matchs cruciaux.

Super League 22e journée : Détails du match de Sogdiana à Zomin

Comparaison de la dynamique du match et des conclusions de l'entraîneur :

Indicateurs et aspects Sogdiana (Hôte) Analyse tactique de Bakaev Scénario de la première mi-temps 1:0 (But sur phase arrêtée) Repli défensif de l'équipe après l'ouverture du score Scénario de la deuxième mi-temps 2 buts encaissés dans les dernières minutes Perte de concentration et manque de combativité sur 90 minutes Résultat final 1:2 (Défaite) «Dans certains épisodes, nous aurions pu marquer le 2e but» Attitude de l'entraîneur envers l'équipe Gratitude envers les joueurs «Aucune plainte, ils ont tout donné» Prochaine étape Poursuite de la préparation Sortir d'une situation complexe et se préparer pour les prochaines journées

Analyse sportive : Experts Sur la défaite de Sogdiana

Principales conclusions des commentateurs et experts du championnat national :

Le risque d'un repli défensif précoce : Céder l'initiative à l'adversaire après un but sur phase arrêtée et s'enfermer près de sa propre surface s'est avéré dangereux face à des équipes expérimentées comme l'AGMK ;

Pression physique et mentale : Maintenir un avantage minimal pendant une longue période demande une énergie immense ; après la 80e minute, des espaces sont apparus au centre de la défense en raison de la fatigue physique ;

La position mesurée de Bakaev : Le fait que l'entraîneur soutienne ses joueurs après la défaite sans les blâmer contribue à maintenir la cohésion interne de l'équipe et à éviter le découragement moral.

Ce match a été une leçon douloureuse pour Sogdiana, mais il a permis de tirer des conclusions importantes pour corriger les erreurs avant la phase décisive de la saison.

Selon vous, la défaite de Sogdiana est-elle due à un excès de prudence défensive pour conserver le score, ou la pression de l'AGMK les a-t-elle forcés à reculer ? Les joueurs d'Ulugbek Bakaev pourront-ils améliorer leur jeu lors des prochaines journées pour remonter au classement ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez les analyses les plus intéressantes du football ouzbek à tous les passionnés !