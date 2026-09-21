Lors d'un affrontement intense comptant pour la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, l'équipe de l'AGMK Olmaliq a fait preuve d'une volonté et d'un caractère exemplaires face aux hôtes de Sogdiana à Zomin. Après avoir concédé un but en première mi-temps et frôlé la défaite, les joueurs d'Olmaliq ont repris le contrôle du match en seconde période pour arracher une victoire cruciale et précieuse de 2:1 à l'extérieur.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur principal de l'AGMK et légende du football ouzbek, Mirjalol Qosimov, a participé à la conférence de presse. Il s'est exprimé ouvertement sur le déroulement dramatique du match, l'erreur sur coup de pied arrêté, le redressement mental de l'équipe en seconde période et les projets à venir. Le coach a salué le courage de ses joueurs jusqu'aux dernières secondes, a remercié les supporters fidèles venus d'Olmaliq pour leur soutien, et a annoncé que l'équipe partait en courte pause à l'occasion de la trêve internationale avec un excellent moral.

Alors, quel avantage stratégique les joueurs de Qosimov ont-ils acquis dans la course au podium après ce succès héroïque, et quels défis importants attendent l'AGMK après la trêve internationale ?

«Erreur, volonté et bonne humeur avant la pause» : Qosimov en conférence de presse

Les points et déclarations les plus importants de l'entraîneur de l'AGMK :

L'erreur en première mi-temps : «Deux équipes dignes l'une de l'autre se sont affrontées. Nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté en première mi-temps, Sogdiana n'a pas pardonné notre erreur» ;

La volonté en seconde mi-temps : «Les gars ont trouvé la force en eux, nous avons pris le contrôle du jeu et nous avons gagné à juste titre» ;

Remerciements aux supporters d'Olmaliq : «Merci à nos supporters venus d'Olmaliq pour soutenir notre équipe. Nos joueurs se sont battus jusqu'au bout et nous avons obtenu les trois points» ;

Courte pause et projets : «Maintenant, le rassemblement de l'équipe nationale et les matchs amicaux commencent. C'est pourquoi nous partons en courte pause avec un excellent moral, puis nous nous préparerons pour les prochains matchs».

Super League 22e journée : Statistiques du match Sogdiana — AGMK (1:2)

Feuille de match et informations clés à Zomin :

Indicateurs et aspects Sogdiana (Hôte) AGMK (Visiteur) Score final 1 2 Scénario du match Ouverture du score sur coup de pied arrêté en 1ère mi-temps Prise d'initiative et 2 buts marqués en 2ème mi-temps Points obtenus 0 point 3 points (Victoire importante à l'extérieur) Moral et état Défaite douloureuse Départ en pause avec un moral élevé Évaluation de l'entraîneur N'a pas pu maintenir le score «Nous avons gagné à juste titre»

Analyse des experts : Quelle est la force de l'équipe de Mirjalol Qosimov ?

Conclusions des analystes sportifs et experts du football national :

Habitude de ne pas céder mentalement : La capacité de l'AGMK à renverser un match à l'extérieur après avoir été mené au score témoigne de la mentalité de gagnant établie dans l'équipe ;

Efficacité des changements tactiques : Les consignes de l'entraîneur à la pause et le contrôle total du milieu de terrain ont été les facteurs décisifs pour percer la défense adverse ;

Points en or avant la pause : Cette victoire, obtenue avant le rassemblement des équipes nationales, apporte une tranquillité d'esprit à l'équipe et facilite la préparation des prochaines journées.

L'AGMK, dirigé par Mirjalol Qosimov, a prouvé une fois de plus, grâce à son succès à Zomin, qu'il est l'une des équipes les plus fortes et les plus intransigeantes du championnat.

Selon vous, les performances héroïques de l'équipe de Mirjalol Qosimov les aideront-elles à atteindre le podium cette saison ? Quel rôle la tactique de l'entraîneur a-t-elle joué dans la victoire de l'AGMK ? Laissez vos avis en commentaires et partagez l'analyse des matchs les plus intéressants du football ouzbek avec tous les fans !