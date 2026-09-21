Présentation des nouvelles tablettes phares de la série Samsung Galaxy Tab S12

Selon WinFuture et l'insider renommé Roland Quandt, Samsung a révélé les spécifications techniques détaillées de ses tablettes phares de nouvelle génération : la Galaxy Tab S12+ et la Galaxy Tab S12 Ultra. En 2026, le géant sud-coréen a décidé de réintroduire une version Plus tout en abandonnant le modèle de base Galaxy Tab S12. Par conséquent, la nouvelle gamme ne comprendra que deux appareils avancés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les capacités d'affichage des nouveaux appareils ont également été considérablement améliorées. En particulier, la Galaxy Tab S12+ sera équipée d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 12,6 pouces avec une résolution de 2800 × 1752 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. La version plus grande, la Galaxy Tab S12 Ultra, disposera d'un immense écran de 14,6 pouces avec une résolution de 2960 × 1848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est précisé que le célèbre stylet S Pen de la marque sera inclus avec chaque tablette.

Performances et capacités de stockage

La plateforme matérielle des tablettes est identique, fonctionnant avec le processeur MediaTek Dimensity 9500. Les deux modèles seront proposés avec 12 GB de RAM et des options de stockage interne de 256 ou 512 GB. La version la plus avancée, la Galaxy Tab S12 Ultra, sera équipée de 16 GB de RAM et de 1 TB de stockage flash. Heureusement, Samsung a conservé l'emplacement pour carte microSD, permettant aux utilisateurs d'utiliser des cartes mémoire allant jusqu'à 2 TB.

En ce qui concerne les capacités optiques, les caméras principales sont restées pratiquement inchangées. Chaque appareil dispose d'un capteur principal de 13 MP, avec l'ajout d'un module ultra grand-angle de 8 MP sur la version Ultra. La caméra frontale est assurée par un objectif de 12 MP sur les deux modèles.

Autonomie et protection

En termes de capacité de batterie, la Galaxy Tab S12+ sera dotée d'une batterie légèrement plus grande que son prédécesseur, avec 10 600 mAh. La Tab S12 Ultra sera équipée d'une batterie encore plus grande de 11 600 mAh. Les deux tablettes prennent en charge la technologie de charge rapide de 45 W. En termes de poids, la Galaxy Tab S12+ pèse 555 grammes, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra pèse 693 grammes.

Dotés d'un boîtier en aluminium, ces appareils sont protégés contre l'eau et la poussière selon la norme IP68. Le modèle plus petit est équipé de deux haut-parleurs stéréo, tandis que la version Ultra en possède quatre. Les clients pourront choisir entre des versions Wi-Fi et 5G, un supplément de 200 euros étant requis pour le modem compatible 5G.

Prix et date de sortie

Les appareils fonctionneront sous l'interface One UI 9.0 basée sur Android 17 dès leur sortie. Le lancement officiel est prévu pour le 7 octobre 2026. Les tablettes seront disponibles en gris et en argent. Quant aux prix, ils débuteront à 1300 euros pour la Galaxy Tab S12+ et à 1540 euros pour la Galaxy Tab S12 Ultra.