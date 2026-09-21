Premier League : Manchester City seul en tête

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Premier League : Manchester City seul en tête

Après les cinq premières journées de Premier League, les changements radicaux et les résultats inattendus au sein du championnat sont au centre de l'attention de la communauté footballistique. Comme le rapporte Goal.com, le début de la compétition a mis en évidence les crises traversées par les grands clubs ainsi que les difficultés rencontrées par les favoris. Les premiers mois de la saison donnent un aperçu du déroulement de la lutte pour le titre et soulèvent diverses questions chez les experts. C'est ce que rapporte Goal.com .

Manchester City entame un parcours solide

L'équipe de Manchester City est devenue le seul leader du classement après avoir récolté le maximum de points lors des cinq premiers matchs. Cinq rencontres, cinq victoires et 15 points : c'est un résultat dont aucun autre club ne peut se vanter cette saison. Lors de la dernière journée, les Citizens ont fait preuve de force de caractère dans un match intéressant, marqué par des buts sans réponse inscrits face à Sunderland.

Ce début brillant ne se mesure pas seulement aux chiffres. Selon Goal.com, Manchester City a réitéré pour la cinquième fois de son histoire le fait de commencer une saison de première division par cinq victoires consécutives. Auparavant, l'équipe avait enregistré ce résultat lors des saisons 1912–1913, 2015–2016, 2016–2017 et 2023–2024. De plus, l'entraîneur Enzo Maresca a établi un record unique en remportant ses cinq premiers matchs de Premier League à la tête du club.

Crises et problèmes chez les grands

Cependant, le début de saison n'a pas été aussi fluide pour les autres clubs leaders. Alors que Chelsea est en proie à de sérieux problèmes défensifs, Arsenal a soudainement trébuché. De même, Manchester United montre qu'il est encore loin du niveau auquel il aspire, tandis que Tottenham se retrouve dans une situation difficile, occupant le bas du classement.

Le temps nous dira si ces situations observées lors des cinq premières journées sont des difficultés temporaires ou un facteur déterminant les tendances principales de la saison. Pour l'instant, Manchester City profite des erreurs de ses concurrents et démontre sa détermination à reconquérir le titre de champion.

Manchester CityPremier LeagueFootballChampionnatAngleterre
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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