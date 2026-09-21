«Même si tu es Mourinho...» : Simeone répond à la polémique sur l'arbitrage lors du derby

·43·Sport
«Même si tu es Mourinho...» : Simeone répond à la polémique sur l'arbitrage lors du derby

Après un derby madrilène intense comptant pour la 7e journée de La Liga, la guerre des mots entre deux grands entraîneurs a atteint un nouveau sommet. Au « Metropolitano » L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, après avoir battu le Real Madrid 2-1, a partagé ses impressions sur DAZN. Il a non seulement analysé les succès tactiques de son équipe, mais a également répondu aux critiques virulentes de son homologue José Mourinho sur l'arbitrage.

Le technicien argentin a souligné qu'ils avaient pris l'initiative dès la première mi-temps, que l'adversaire n'avait eu aucune occasion nette et qu'après avoir obtenu la supériorité numérique, ils en avaient profité au maximum pour porter le coup fatal grâce à Jonathan David. Concernant les protestations véhémentes de Mourinho contre les arbitres, Simeone a rappelé avec calme que le respect envers les officiels est obligatoire : « Même si tu es Mourinho, tout n'est pas permis sur le terrain ».

Alors, comment Simeone a-t-il stoppé l'effectif étoilé du Real, à quel point le penalty controversé impliquant Giuliano Simeone a-t-il changé le destin du match, et dans quelle mesure cette victoire renforce-t-elle les ambitions de titre des « Colchoneros » ?

« Contrôle, penalty et réponse à Mourinho » : les points clés de Simeone sur DAZN

Les points les plus importants et les citations marquantes de l'entraîneur de l'Atlético :

  • Supériorité tactique en première mi-temps : « Nous avons très bien contrôlé le match en première période, l'adversaire n'a eu aucune occasion franche de marquer » ;

  • Le tournant du match : « Il y a des épisodes cruciaux qui peuvent changer le cours d'un match : la situation avec Giuliano et le penalty en faisaient partie » ;

  • Exploiter la supériorité numérique : Après l'expulsion du défenseur adverse, l'Atlético a accentué la pression et a consolidé l'écart au score grâce au but de Jonathan David ;

  • Une réponse cinglante à Mourinho : « Je n'ai rien à commenter à ce sujet. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Parfois les décisions sont en ta faveur, parfois c'est l'inverse » ;

  • La limite du respect envers les arbitres : « Il ne faut pas perdre le respect envers les arbitres. Même si tu es Mourinho, tout ne t'est pas permis. »

Derby madrilène : le choc des positions entre Simeone et Mourinho

Comparaison des points de vue des deux entraîneurs sur le match au « Metropolitano » :

Indicateurs et aspects

Diego Simeone (Atlético)

José Mourinho (Real)

Résultat final

2-1 (Victoire et montée à la 2e place)

1-2 (Défaite et descente à la 3e place)

Évaluation de l'arbitrage et du penalty

« Ça arrive dans le jeu, les décisions sont parfois pour toi, parfois contre toi »

« Arbitre faible et inexpérimenté, le VAR a une longue histoire avec le Real »

Clé du match

Contrôle en première mi-temps et conversion de la supériorité numérique en but

Tactique perturbée par l'expulsion de Heysen

Attitude envers les arbitres

« Il ne faut pas perdre le respect, tout n'est pas permis »

Attaque ironique contre le comité d'arbitrage et le système

Expertise footballistique : Pourquoi la réponse de Simeone met fin à la polémique du derby ?

Conclusions principales des observateurs et experts du football européen :

  • Supériorité mentale : Diego Simeone a évité d'entrer dans la polémique sur les situations litigieuses, les qualifiant de partie naturelle du football, portant ainsi un coup de sang-froid à l'humeur nerveuse du camp adverse ;

  • Reconnaissance de la victoire tactique : Le Real n'a pas pu organiser une seule attaque franche pendant 90 minutes ; même le but de Rüdiger était le résultat d'une attaque désespérée dans les dernières minutes ;

  • Le facteur Giuliano et David : L'entraîneur a justement évalué que les actions rapides de son fils Giuliano Simeone, provoquant un penalty et un carton rouge, ont été le moment décisif du match ;

  • Situation au classement de La Liga : Cette victoire propulse l'Atlético à la 2e place avec 16 points, dépassant le Real et devenant le principal poursuivant du FC Barcelone.

Cette réaction de Diego Simeone a montré que l'Atlético a surpassé son rival non seulement sur le terrain, mais aussi dans les batailles médiatiques.

Selon vous, la phrase de Diego Simeone sur Mourinho « Même si tu es Mourinho, tout n'est pas permis » est-elle justifiée, ou le technicien portugais avait-il des raisons d'être en colère contre les arbitres ? Pensez-vous que l'Atlético est plus proche du titre cette saison que le Real ? Laissez vos avis et analyses en commentaires et partagez les déclarations du derby le plus chaud de La Liga avec tous les fans de football !

Derby de MadridAtlético de MadridReal MadridDiego SimeoneLa Liga
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Réponse du supercalculateur» : le champion de la Premier League dévoilé, Tottenham s'effondre !«Réponse du supercalculateur» : le champion de la Premier League dévoilé, Tottenham s'effondre !Aujourd'hui, 07:12Islom Ismoilov s'exprime ouvertement sur la victoire contre le Lokomotiv et la pressionIslom Ismoilov s'exprime ouvertement sur la victoire contre le Lokomotiv et la pressionAujourd'hui, 07:01Victoire impeccable à San Siro : le Milan écrase Lecce 3-0 !Victoire impeccable à San Siro : le Milan écrase Lecce 3-0 !Aujourd'hui, 06:58Drame classique au Vélodrome : le PSG bat l'OM grâce au but de Marquinhos !Drame classique au Vélodrome : le PSG bat l'OM grâce au but de Marquinhos !Aujourd'hui, 06:55«Choc en Turquie» : Le promu de division inférieure bat Beşiktaş et prend la tête du classement !«Choc en Turquie» : Le promu de division inférieure bat Beşiktaş et prend la tête du classement !Aujourd'hui, 06:52«Nous nous sommes repliés en défense» : Ulugbek Bakaev explique les raisons d'une défaite douloureuse«Nous nous sommes repliés en défense» : Ulugbek Bakaev explique les raisons d'une défaite douloureuseAujourd'hui, 06:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev