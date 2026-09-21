«Même si tu es Mourinho...» : Simeone répond à la polémique sur l'arbitrage lors du derby

Après un derby madrilène intense comptant pour la 7e journée de La Liga, la guerre des mots entre deux grands entraîneurs a atteint un nouveau sommet. Au « Metropolitano » L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, après avoir battu le Real Madrid 2-1, a partagé ses impressions sur DAZN. Il a non seulement analysé les succès tactiques de son équipe, mais a également répondu aux critiques virulentes de son homologue José Mourinho sur l'arbitrage.

Le technicien argentin a souligné qu'ils avaient pris l'initiative dès la première mi-temps, que l'adversaire n'avait eu aucune occasion nette et qu'après avoir obtenu la supériorité numérique, ils en avaient profité au maximum pour porter le coup fatal grâce à Jonathan David. Concernant les protestations véhémentes de Mourinho contre les arbitres, Simeone a rappelé avec calme que le respect envers les officiels est obligatoire : « Même si tu es Mourinho, tout n'est pas permis sur le terrain ».

Alors, comment Simeone a-t-il stoppé l'effectif étoilé du Real, à quel point le penalty controversé impliquant Giuliano Simeone a-t-il changé le destin du match, et dans quelle mesure cette victoire renforce-t-elle les ambitions de titre des « Colchoneros » ?

« Contrôle, penalty et réponse à Mourinho » : les points clés de Simeone sur DAZN

Les points les plus importants et les citations marquantes de l'entraîneur de l'Atlético :

Supériorité tactique en première mi-temps : « Nous avons très bien contrôlé le match en première période, l'adversaire n'a eu aucune occasion franche de marquer » ;

Le tournant du match : « Il y a des épisodes cruciaux qui peuvent changer le cours d'un match : la situation avec Giuliano et le penalty en faisaient partie » ;

Exploiter la supériorité numérique : Après l'expulsion du défenseur adverse, l'Atlético a accentué la pression et a consolidé l'écart au score grâce au but de Jonathan David ;

Une réponse cinglante à Mourinho : « Je n'ai rien à commenter à ce sujet. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Parfois les décisions sont en ta faveur, parfois c'est l'inverse » ;

La limite du respect envers les arbitres : « Il ne faut pas perdre le respect envers les arbitres. Même si tu es Mourinho, tout ne t'est pas permis. »

Derby madrilène : le choc des positions entre Simeone et Mourinho

Comparaison des points de vue des deux entraîneurs sur le match au « Metropolitano » :

Indicateurs et aspects Diego Simeone (Atlético) José Mourinho (Real) Résultat final 2-1 (Victoire et montée à la 2e place) 1-2 (Défaite et descente à la 3e place) Évaluation de l'arbitrage et du penalty « Ça arrive dans le jeu, les décisions sont parfois pour toi, parfois contre toi » « Arbitre faible et inexpérimenté, le VAR a une longue histoire avec le Real » Clé du match Contrôle en première mi-temps et conversion de la supériorité numérique en but Tactique perturbée par l'expulsion de Heysen Attitude envers les arbitres « Il ne faut pas perdre le respect, tout n'est pas permis » Attaque ironique contre le comité d'arbitrage et le système

Expertise footballistique : Pourquoi la réponse de Simeone met fin à la polémique du derby ?

Conclusions principales des observateurs et experts du football européen :

Supériorité mentale : Diego Simeone a évité d'entrer dans la polémique sur les situations litigieuses, les qualifiant de partie naturelle du football, portant ainsi un coup de sang-froid à l'humeur nerveuse du camp adverse ;

Reconnaissance de la victoire tactique : Le Real n'a pas pu organiser une seule attaque franche pendant 90 minutes ; même le but de Rüdiger était le résultat d'une attaque désespérée dans les dernières minutes ;

Le facteur Giuliano et David : L'entraîneur a justement évalué que les actions rapides de son fils Giuliano Simeone, provoquant un penalty et un carton rouge, ont été le moment décisif du match ;

Situation au classement de La Liga : Cette victoire propulse l'Atlético à la 2e place avec 16 points, dépassant le Real et devenant le principal poursuivant du FC Barcelone.

Cette réaction de Diego Simeone a montré que l'Atlético a surpassé son rival non seulement sur le terrain, mais aussi dans les batailles médiatiques.

Selon vous, la phrase de Diego Simeone sur Mourinho « Même si tu es Mourinho, tout n'est pas permis » est-elle justifiée, ou le technicien portugais avait-il des raisons d'être en colère contre les arbitres ? Pensez-vous que l'Atlético est plus proche du titre cette saison que le Real ? Laissez vos avis et analyses en commentaires et partagez les déclarations du derby le plus chaud de La Liga avec tous les fans de football !