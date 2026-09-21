«La Ligue de Tebas et Negreira !» : La chaîne du Real Madrid démolit l'arbitre du derby

Après la fin du derby madrilène comptant pour la 7e journée de La Liga, les polémiques autour de l'arbitrage ont atteint un nouveau sommet de tension. Au «Metropolitano», après la défaite 1-2 contre l'«Atlético», la chaîne officielle du «Real Madrid» (Real Madrid TV) a lancé des accusations d'une gravité sans précédent contre l'arbitre principal Miguel Ángel Ortiz Arias.

À l'antenne, le club a non seulement analysé l'expulsion de Huijsen à la 50e minute, mais a également passé au crible les fautes grossières des joueurs adverses Cristian Romero et Lee Kang-in en première mi-temps, accusant ouvertement l'arbitre d'avoir favorisé l'«Atlético» et d'avoir omis deux cartons rouges évidents. Le présentateur de l'émission a qualifié La Liga de «Ligue de Tebas et Negreira», affirmant qu'Ortiz Arias avait montré son vrai visage : «L'Atlético ne devait pas finir à 10, mais à 9 sur le terrain !».

Quelles décisions controversées se cachent derrière ces déclarations virulentes de Real Madrid TV, comment la direction de La Liga réagira-t-elle à ces graves accusations et quelle trace ce conflit laissera-t-il dans l'histoire des derbys madrilènes ?

«Deux cartons rouges non distribués et une colère ouverte» : les moments polémiques montrés par Real Madrid TV

Les principales situations litigieuses soulevées et diffusées sur la chaîne du club :

37e minute : Le coup de Cristian Romero sur Bellingham : L'arbitre a d'abord donné un jaune à Jude, mais après avoir consulté le moniteur VAR, il a annulé sa décision pour donner un jaune à Romero ; cependant, le Real a qualifié cela de carton rouge direct, car Romero a frappé avec ses crampons sous le genou de la star anglaise ;

«Un carton rouge d'école !» : Le présentateur a qualifié le fait que Romero n'ait reçu qu'un jaune de honte et de parti pris arbitral manifeste ;

45e minute : La faute de Lee Kang-in sur Valverde : Le milieu coréen a asséné un coup dangereux avec la semelle sur la cheville de Valverde au milieu de terrain, mais l'arbitre Arias ne lui a même pas adressé un simple avertissement ;

«L'Atlético devait rester à 9» : Selon Real Madrid TV, si les règles avaient été appliquées strictement, Romero et Lee Kang-in auraient dû être expulsés dès la première mi-temps ;

Attaque directe contre le système Negreira et Tebas : Sur l'antenne officielle, le club a accusé l'arbitre de protéger les intérêts d'un système spécifique et de prendre délibérément de telles décisions devant les caméras.

Les situations les plus controversées du derby madrilène : Décision de l'arbitre et évaluation de Real Madrid TV

Analyse des deux épisodes décisifs de la première mi-temps :

Moments controversés Événement sur le terrain Décision de l'arbitre Évaluation officielle de Real Madrid TV 37e minute Romero frappe sous le genou de Bellingham avec ses crampons Jaune initial pour Bellingham, puis jaune pour Romero via VAR «Carton rouge évident, une grande honte» 45e minute Lee Kang-in frappe la cheville de Valverde avec la semelle Faute sifflée, mais aucun carton distribué «Deuxième carton rouge clair, l'adversaire devait rester à 9» 50e minute Dean Huijsen provoque un penalty dans la surface Carton rouge direct et penalty «Standards à deux vitesses et cadeau à l'adversaire»

Analyse médiatique et sportive : Quelles seront les conséquences de ce conflit ?

Conclusions principales des insiders et journalistes sportifs espagnols :

Pression de Real Madrid TV et risque de sanction : Le fait que la chaîne du club accuse ouvertement les arbitres de corruption et de servir un système pourrait entraîner des enquêtes et de nouvelles amendes de la part de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) ;

Solidarité entre Mourinho et les médias du club : La déclaration ironique de l'entraîneur José Mourinho après le match, «L'arbitre manquait d'expérience, c'est un arbitre de petits matchs», s'est parfaitement alignée sur la position des médias du club ;

Approfondissement de la crise de l'arbitrage en Liga : La disparité flagrante des décisions VAR lors des chocs entre grands clubs à chaque journée nuit gravement à l'image de la ligue ;

Tension au classement : À cause de cette défaite, l'équipe madrilène, désormais à 6 points du FC Barcelone, a ouvert un front contre les facteurs externes et la pression arbitrale tout en cherchant à stopper sa série sans victoire.

Bien que le derby madrilène soit terminé, l'écho des décisions au «Metropolitano» et les déclarations fracassantes de Real Madrid TV occuperont encore longtemps l'agenda du football espagnol.

Selon vous, les fautes de Romero sur Bellingham et de Lee Kang-in sur Valverde méritaient-elles vraiment un carton rouge direct ? Êtes-vous d'accord avec la critique sévère et impitoyable de Real Madrid TV envers les arbitres ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette analyse brûlante du derby madrilène avec tous les fans de football et vos proches !