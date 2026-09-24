Xiaomi 18 Pro dévoilé : un flagship puissant aux capacités avancées

Une nouvelle avancée majeure sur le marché de la technologie mobile a été annoncée. Selon ixbt.com, outre le modèle Xiaomi 18 Pro Max, le smartphone flagship Xiaomi 18 Pro, plus abordable et compact, a été présenté. Le nouvel appareil attire l'attention par ses caractéristiques techniques de pointe, son processeur puissant et ses capacités d'IA avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce smartphone allie haute performance et ergonomie confortable, répondant aux exigences des utilisateurs modernes. Son prix de départ de 895 USD renforce sa compétitivité sur le segment des flagships.

Écran et technologies de protection avancées

Le Xiaomi 18 Pro est équipé de bordures d'écran ultra-fines de seulement 0,99 mm. La diagonale de l'appareil est de 6,4 pouces, utilisant le nouveau matériau M11. La luminosité maximale de la matrice d'écran atteint 4000 nits, assurant une visibilité parfaite même sous la lumière du soleil.

Le panneau arrière du boîtier dispose d'un écran supplémentaire affichant des notifications dynamiques et des cartes d'applications. Lors de la présentation, il a été annoncé que plus d'une centaine de cartes, incluant des widgets et des mini-jeux, seraient prises en charge initialement. Il est également possible de créer des fonds d'écran personnalisés basés sur des photos d'animaux de compagnie ou de monuments célèbres grâce à l'IA.

Matériel et batterie géante dans un boîtier compact

Le cœur de l'appareil est le processeur moderne Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Dans un boîtier relativement compact, dont la diagonale d'écran est presque identique à celle du Samsung Galaxy S26, une batterie massive de 7000 mAh a été intégrée. La teneur en silicium de l'anode de la batterie a été portée à 32 %.

Le smartphone intègre également la technologie UWB ainsi qu'un système de protection contre l'eau et la poussière conforme aux normes IP66, IP68 et IP69. Le nouveau vibromoteur 7514 rend les vibrations à impulsion courte 75 % plus perceptibles, offrant à l'utilisateur un plaisir tactile unique.

Système de triple caméra avec optique Leica

Le smartphone est équipé de trois modules photo de haute qualité. La caméra principale Leica de 200 MP repose sur le capteur Light Hunter 960 de 1/1,28 pouce. Le module périscopique de 75 mm équivalent utilise également un capteur Samsung HP5 de 200 MP, permettant la macrophotographie à une distance de 12 cm. Le troisième module est un ultra grand-angle avec un capteur OV51D de 50 MP.

La fonction d'IA Legendary Moment a été introduite pour le traitement des images. L'IA ne se contente pas de choisir des styles classiques, elle fournit également des recommandations sur la localisation, l'analyse de la composition et même le choix de la pose lors de la prise de vue.