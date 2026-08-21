Yan Diomande comparé à Yamal : l’avis de Steve McManaman

La rivalité et les similitudes entre les jeunes stars de la Liga espagnole sont constamment au centre de l’attention du monde du football. Les comparaisons inévitables entre Yan Diomande, le transfert à 140 millions d’euros du Real Madrid, et Lamine Yamal, le jeune talent formé au FC Barcelone, suscitent de vifs débats. Ces deux prodiges devraient devenir les principales attractions du championnat espagnol lors de la saison 2026-2027, en évoluant aux deux extrémités du Clasico. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l’ancien joueur du Real Madrid Steve McManaman a évalué les qualités de Yan Diomande et de Lamine Yamal lors d’un entretien accordé à ESPN, reconnaissant ouvertement que le Barcelonais est actuellement supérieur. Il a affirmé que Lamine Yamal évoluait aujourd’hui à un niveau nettement plus élevé que Yan Diomande.

L’ascension exceptionnelle de Lamine Yamal

L’attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal est devenu une véritable star de la Liga grâce à son ascension record, entamée en 2023 à seulement 15 ans. International espagnol, il a déjà remporté des titres nationaux, le prix Golden Boy, le championnat d’Europe et la Coupe du monde.

Malgré des blessures la saison dernière, Yamal a inscrit 24 buts et délivré de nombreuses passes décisives avec le club catalan. Son niveau de jeu et sa régularité lui valent d’être comparé à Lionel Messi et sont particulièrement salués par les spécialistes, dont Steve McManaman.

Le défi exigeant de Diomande au Real Madrid

De son côté, le Real Madrid, qui mise beaucoup sur l’avenir, a recruté le jeune ailier ivoirien Yan Diomande en provenance du RB Leipzig. Le club merengue a consacré une somme considérable à ce transfert, et le joueur devrait évoluer aux côtés de stars telles que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham.

Âgé de huit mois de plus que Lamine Yamal, Diomande est lui aussi considéré comme un immense talent. Toutefois, ses performances au Santiago Bernabéu seront scrutées avec la même intensité qu’en Catalogne, et il lui sera impossible d’échapper à la pression.

Les conseils de McManaman et la rivalité à venir

Steve McManaman a souligné qu’il fallait accepter positivement ces comparaisons et cette pression : « Lamine est actuellement largement supérieur à lui. Je l’ai vu jouer à Leganés il y a un peu moins de 20 ans, et il est difficile de croire comment il a atteint ce niveau. » Selon l’ancien joueur, les montants élevés et les comparaisons sont devenus monnaie courante dans le football moderne.

McManaman a rappelé que Yamal, malgré son très jeune âge, avait déjà remporté d’immenses succès et acquis une grande expérience. Yan Diomande doit donc s’inspirer de la régularité et des réussites de Lamine Yamal, tout en accueillant cette rivalité de manière positive.