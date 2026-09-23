Lamine Yamal admet ouvertement la vitesse terrifiante de Mbappé et Raphinha

La jeune étoile montante du football mondial, l'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, s'est exprimée avec passion sur la concurrence dans le football moderne et ses rêves personnels. Dans une interview exclusive accordée au prestigieux média Movistar le prodige de 19 ans a révélé quelle qualité terrifiante de son coéquipier Raphinha et de son rival principal, l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappéil admire sincèrement. Interrogé sur la vitesse, Yamal a souligné la dynamique de ces deux superstars : « Oui, je pense que Mbappé et Raphinha sont les deux joueurs dont je m'inspire à cet égard. À l'entraînement, Raphinha pousse le ballon vers l'avant et court à une vitesse si incroyable qu'on ne pourrait même pas le rattraper en trois jours ! Mbappé possède cette même réactivité. Tous deux sont des joueurs incroyablement rapides ».

En comparant ses paramètres physiques et ceux de Pedri avec les leurs, Yamal n'a pas caché son plus grand regret sur le terrain : « Pedri et moi ne sommes pas des joueurs très rapides, et nous nous disons toujours : "Si nous avions leur vitesse, nous aurions des années-lumière d'avance sur tout le football". Imaginez Pedri avec la vitesse de Mbappé ! Personne ne pourrait lui prendre le ballon. En fin de compte, la vitesse est ce qui compte le plus dans le football : si je suis plus rapide que vous, j'arriverai toujours le premier au point voulu et je marquerai ».

Alors, Lamine Yamal, considéré comme inégalable en dribbles et en intelligence de jeu, manque-t-il vraiment de vitesse ? Comment cette supériorité de Mbappé et Raphinha décidera-t-elle du sort des derbys de La Liga, et qui l'emportera dans le choc entre l'intelligence et la vitesse ?

« Une poursuite de trois jours, le rêve de Pedri et la philosophie de la vitesse » : 5 points clés des confidences de Yamal

Les aspects les plus marquants de l'interview de Lamine Yamal :

Admiration pour Raphinha et Mbappé : Yamal a affirmé que dans le football moderne, il considère Raphinha et Kylian Mbappécomme ses modèles idéaux en termes de vitesse ;

« Impossible à rattraper en trois jours » : La star espagnole a témoigné qu'à l'entraînement, il est absolument impossible de rattraper Raphinha lorsqu'il lance le ballon vers l'avant ;

Conversations internes avec Pedri : Yamal a révélé qu'ils discutent souvent du fait qu'ils ne sont pas rapides, mais qu'avec le sprint de Mbappé, ils pourraient être « des années-lumière » devant dans l'histoire du football ;

Danger absolu — le Pedri réactif : Il a été souligné que si l'on ajoutait la vitesse de Mbappé à Pedri, aucun défenseur au monde ne pourrait lui prendre le ballon ;

La vitesse — clé de la victoire : Selon Yamal, la vitesse est le facteur décisif dans le football, car le joueur le plus rapide arrive toujours le premier sur le ballon pour conclure.

Stars du FC Barcelone et du Real Madrid : Comparaison entre intelligence et vitesse réactive

Analyse du style de jeu et des points forts des joueurs mentionnés par Lamine Yamal :

Joueur et club Point fort principal Défaut ou qualité rêvée Rôle et impact sur le terrain Kylian Mbappé (Real Madrid) Vitesse initiale et maximale réactive Mouvement sans ballon dans le jeu de position Briser l'adversaire en contre-attaque et dans les zones libres Raphinha (FC Barcelone) Vitesse « impossible à rattraper en trois jours » et pressing Parfois un manque de sang-froid Percées fulgurantes sur l'aile et pression incessante Pedri (FC Barcelone) Intelligence de jeu et contrôle incroyables Vitesse élevée (sprint) comme celle de Mbappé Gestion du rythme et des combinaisons au milieu de terrain Lamine Yamal (FC Barcelone) Dribbles uniques, passes précises et feintes Vitesse maximale sur longue distance Dribbler l'adversaire en un contre un et créer des occasions dans la surface

Expertise et analyse footballistique : Pourquoi cet aveu de Yamal est un signe de maturité ?

Conclusions des recruteurs et analystes tactiques du football européen :

L'humilité saine de la jeune star : Le fait qu'un joueur devenu une star mondiale à 19 ans admette ouvertement ses lacunes et reconnaisse la supériorité de son rival Mbappé témoigne de sa grande culture sportive et de sa maturité ;

Le dilemme « Intelligence et vitesse » : Lionel Messi n'était pas non plus le sprinter le plus rapide au début de sa carrière, mais sa fréquence de pas avec le ballon et sa vitesse de réflexion étaient supérieures aux autres ; le duo Yamal et Pedri suit exactement cette voie — ils pensent plus vite avec leur cerveau qu'avec leur corps ;

L'hypothèse « Pedri + Mbappé » : La fantaisie de Yamal n'est pas vaine ; si la vision du jeu et la précision des passes de Pedri étaient combinées à la vitesse de 36-37 km/h de Mbappé, cela signifierait la création d'un « cyborg » absolu et inarrêtable dans le football moderne ;

Respect pour le travail acharné de Raphinha : L'entraînement incessant et la préparation physique de Raphinha servent de grande leçon au jeune Yamal ; les ailes du FC Barcelone d'aujourd'hui créent la confusion chez les défenseurs grâce à cette diversité — l'une par la vitesse pure, l'autre par les feintes et les dribbles.

Cette interview sincère de Lamine Yamal a prouvé que la grandeur ne s'atteint pas seulement en croyant en ses propres forces, mais aussi en apprenant des meilleurs aspects de ses adversaires.

Selon vous, quel facteur apporte le plus de victoires dans le football moderne — la vitesse réactive de Kylian Mbappé et Raphinha ou l'intelligence de jeu unique de Pedri et Lamine Yamal ? Si Pedri avait vraiment la vitesse de Mbappé, pourrait-il remporter le « Ballon d'Or » chaque année sans aucune concurrence ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez cet article exclusif, riche en débats pour les fans de football, avec tous vos amis !