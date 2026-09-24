Xiaomi présente les modèles Transparent Special Edition en rouge

Xiaomi a dévoilé une édition spéciale pour ses derniers modèles phares. Selon ixbt.com, des versions appelées Transparent Special Edition ont été lancées pour les appareils Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. Les nouveaux smartphones se distinguent par un boîtier rouge semi-transparent et un ensemble d'accessoires assortis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La solution de design principale de cette édition spéciale repose sur la structure unique du panneau arrière. Les experts soulignent que le boîtier n'est pas réellement ouvert, mais conçu via un panneau arrière multicouche doté d'un film spécial. Cette solution crée un effet volumétrique, imitant habilement la disposition des composants internes du smartphone.

Harmonie entre design et interface

L'originalité de l'apparence se poursuit également dans le logiciel de l'appareil. Des fonds d'écran transparents spéciaux sont installés pour les écrans principal et secondaire des smartphones, assurant une cohérence et une perfection visuelle du design global.

Le fabricant a transformé l'appareil non seulement en un gadget technologique, mais aussi en un objet de collection unique. Le pack Transparent Special Edition comprend également un chargeur et un câble rouge semi-transparent conçus dans le même style, formant un concept de design unifié.

Prix et demande du marché

Les prix de ces appareils spéciaux ont été annoncés sur le marché chinois. Ainsi, le modèle Xiaomi 18 Pro avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage est évalué à 1500 USD, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max avec la même capacité de mémoire est proposé à 1650 USD.

Lu Weibing, président de la division mobile de Xiaomi, a déclaré que l'intérêt pour la version transparente était supérieur aux attentes. En conséquence, le premier lot d'appareils a été entièrement épuisé par les acheteurs en peu de temps.

Techniquement, les versions Transparent Special Edition reproduisent toutes les capacités des modèles Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max standards. La différence réside uniquement dans la décoration extérieure unique, la gamme de couleurs et les accessoires exclusifs inclus dans le pack.