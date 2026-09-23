Cristiano Ronaldo : Ils ont voulu se débarrasser de moi, mais je ne m'arrêterai pas

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a fermement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de mettre fin à sa carrière, se fixant des objectifs ambitieux tels que remporter la Ligue des nations et atteindre la barre des 1000 buts. Lors de la conférence de presse précédant les prochains matchs de la Ligue des nations, l'attaquant a répondu ouvertement aux critiques et aux questions sur son avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la star de 39 ans a souligné que des tentatives pour l'écarter des terrains ont eu lieu au fil des ans, mais que ces efforts n'ont pas abouti. Selon lui, il est habitué à faire face à de telles pressions et sait parfaitement qui il est et pourquoi il est un modèle pour les jeunes.

Critiques et affection des fans

Cristiano Ronaldo a mentionné que certains médias et chaînes ont constamment affiché une attitude négative à son égard. Néanmoins, il a souligné qu'il ressent clairement l'affection des millions de fans qui le soutiennent et de tout le peuple portugais.

Dans sa déclaration, le footballeur a noté que malgré des accueils variés dans certains stades du pays, le soutien général du public lui donne de la force. À son avis, le fait qu'une poignée de personnes ne l'apprécie pas ne peut affecter ni son moral ni son jeu sur le terrain.

Plans futurs et nouveaux objectifs

Évoquant son avenir en équipe nationale, Cristiano Ronaldo a indiqué qu'il avait eu des échanges étroits avec la direction de la fédération portugaise de football et l'entraîneur principal. Selon lui, le staff technique lui fait toujours confiance et il peut apporter une grande valeur à l'équipe, non seulement par ses buts, mais aussi par son expérience en dehors du terrain.

L'attaquant n'a pas exclu que cette saison puisse être la dernière, mais a déclaré qu'il annoncerait sa décision finale en temps voulu. Pour l'instant, il se concentre uniquement sur les matchs à venir et vise à continuer de faire plaisir aux supporters.