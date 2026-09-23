Cristiano Ronaldo confirme poursuivre sa carrière internationale et viser les 1000 buts

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a admis avoir sérieusement envisagé de mettre fin à sa carrière internationale après la déception de la Coupe du Monde, mais il a désormais l'intention de continuer et d'atteindre la barre des 1000 buts. Selon les informations relayées par The Guardian, l'attaquant expérimenté a longuement réfléchi à son avenir et a décidé de prolonger sa série de records en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que l'équipe nationale du Portugal a été éliminée prématurément de la Coupe du Monde estivale lors des huitièmes de finale, après une défaite serrée contre l'Espagne au terme d'un match intense. Suite à cette désillusion, l'attaquant a analysé en profondeur son avenir en sélection et a fait le bilan de ses capacités.

Réflexions sur l'avenir et mission importante en équipe nationale

Cristiano Ronaldo n'a pas caché que la possibilité de mettre un terme à sa carrière internationale a été sérieusement débattue. Selon l'attaquant, il est une personne qui réfléchit constamment à ses décisions, à son avenir et à son présent.

« Oui, j'y ai pensé. Bien sûr, je réfléchis toujours à mes décisions, à mon avenir et à ma situation actuelle. Je suis un penseur, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, et cela signifie que je vais poursuivre ma carrière », a souligné le buteur.

Aider les jeunes et l'objectif principal : les buts

Atteindre l'âge de 42 ans n'est pas un obstacle pour le footballeur légendaire. Il est déterminé à apporter une valeur ajoutée à l'équipe, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Soutenir la nouvelle génération qui émerge au sein de l'équipe du Portugal est devenu l'une de ses priorités.

« Je crois toujours que je peux aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs. Je peux apporter mon aide non seulement par des buts, mais aussi en dehors du terrain. Il y a une nouvelle génération dans l'équipe, mais ma mission principale reste de marquer des buts et d'aider l'équipe à gagner », a ajouté l'attaquant.

Le joueur a également précisé que s'il sentait qu'il n'était plus nécessaire à l'équipe ou qu'il avait un impact négatif sur l'ambiance, il partirait de son plein gré sans hésiter. Il a noté que dès que l'équipe n'aurait plus besoin de ses services, il serait le premier à se retirer.