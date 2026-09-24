Un trésor immense de plus de 24 000 pièces d'argent découvert en Suède

Un trésor important datant de l'époque viking et du haut Moyen Âge a été découvert dans la région de Mörkö, dans la municipalité de Södertälje en Suède. La trouvaille, baptisée « trésor de Hörningsholm », contient environ 24 100 pièces d'argent et 144 autres objets historiques.

Le trésor a été découvert en août 2025 sur le terrain de Hörningsholm 2:7. Il est principalement composé de pièces d'argent. Parmi les objets trouvés, on compte également des pièces en argent, des ornements dorés et une petite quantité d'objets en or. Les experts ont estimé que l'état général du trésor est bon.

La personne ayant découvert le trésor en a informé l'administration régionale dès que possible. Par conséquent, elle est considérée comme ayant rempli les exigences légales.

Selon le Conseil national du patrimoine suédois, le « trésor de Hörningsholm » est le plus grand trésor monétaire jamais découvert sur le territoire du pays. Les experts soulignent que cette découverte pourrait fournir de nouvelles informations sur l'économie primitive de la Suède, le commerce à longue distance et la société à une époque peu documentée par les sources écrites.

Un autre aspect remarquable du trésor est la présence d'un grand nombre de pièces épiscopales rares. Ces pièces pourraient apporter des éclairages supplémentaires sur la vie religieuse et économique de l'époque.

Le Conseil national du patrimoine suédois a décidé de placer le trésor sous la garde de l'État. La personne ayant découvert le trésor recevra une compensation de 4 millions de couronnes suédoises.

Magnus Larsson, représentant du Conseil, a souligné que le montant de la compensation a été fixé en tenant compte de la haute valeur historique et culturelle du trésor et de la nécessité d'une rémunération équitable pour le découvreur.