L'Ouzbékistan remporte son premier titre mondial en aviron

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L'Ouzbékistan remporte son premier titre mondial en aviron

Hier, le 27 août, à Amsterdam, aux Pays-Bas, lors des championnats du monde d'aviron dans l'épreuve du deux de couple poids légers masculin (LM2x), les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Shahzod Nurmatov et Sobirjon Safaroliyev, ont remporté la médaille d'or.

Les rameurs ouzbeks ont dominé la finale décisive avec un temps de 6:21,93, surpassant tous leurs adversaires pour décrocher la première place. La médaille d'argent est revenue à l'équipe d'Allemagne, tandis que le bronze a été remporté par les athlètes des États-Unis.

Cette victoire revêt une importance particulière dans l'histoire de l'aviron ouzbek, car il s'agit de la première médaille d'or remportée par des représentants du pays lors de championnats du monde seniors.

Ainsi, Shahzod Nurmatov et Sobirjon Safaroliyev ont non seulement décroché le titre, mais ont également établi le meilleur résultat de l'histoire de l'Ouzbékistan en aviron.

Pour information, les championnats du monde d'aviron 2026 se déroulent du 24 au 30 août sur le canal Bosbaan à Amsterdam.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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