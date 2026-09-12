La victoire tant attendue de Bibisara : la blague de Sindarov et une douce revanche sur Shuvalova

Dans la ville indienne de Bangalore, le tournoi par équipes le plus prestigieux et doté de la plus grande cagnotte, Tech Mahindra Global Chess League-2026 est le théâtre d'un véritable drame échiquéen et de moments sensationnels. L'une des reines des échecs les plus talentueuses au monde, la Kazakhe Bibisara Assaubayeva, double championne du monde de blitz, a enfin décroché sa première victoire individuelle dans le tournoi. Après une série de contre-performances lors des premières rondes, la joueuse kazakhe a libéré toutes ses émotions après cette partie. Plus intéressant encore, Bibisara a révélé que le jeune prodige ouzbek, champion olympique Javokhir Sindarov, l'avait soutenue moralement avec une plaisanterie sincère sur ses échecs. Une revanche impitoyable sur la Russe Polina Shuvalova, une victoire écrasante de 13-5 et le titre de meilleure joueuse de la rencontre : tout cela a ramené Assaubayeva sous le feu des projecteurs. Alors, qu'a dit exactement Javokhir Sindarov à sa coéquipière et comment cette victoire a-t-elle changé le destin de l'équipe « FYERS American Gambits » ?

« Javokhir m'a dit : “J'ai tellement de victoires, tu veux que je t'en donne une ?” » : les confidences sincères de Bibisara

Après la rencontre à Bangalore, Bibisara Assaubayeva a révélé les détails de sa victoire tant attendue et de sa conversation amusante avec son coéquipier Javokhir Sindarov :

« J'avais l'impression de ne plus pouvoir gagner » : « Enfin, j'ai gagné ma première partie dans ce tournoi. Parce qu'au vu de la façon dont j'ai joué certaines parties, il semblait que c'était impossible », a admis la joueuse d'échecs concernant la pression psychologique au début du tournoi ;

Trolling inhabituel et soutien de Sindarov : La grand-maître kazakhe s'est souvenue de la plaisanterie du joueur ouzbek : « Hier, Javokhir a plaisanté avec moi : “Peut-être que je devrais te donner l'une de mes victoires ? J'en ai tellement” » ;

« Maintenant, j'ai ma propre victoire ! » : Bibisara a répondu dignement à la plaisanterie de Javokhir : « Mais je pense que maintenant j'ai ma propre victoire, et je suis très heureuse que nous ayons gagné le match avec notre équipe », a-t-elle déclaré, ne cachant pas sa joie.

Un écrasement total sur le score de 3-0 : une douce revanche sur Polina Shuvalova

La rencontre lors de la 8e ronde est devenue un affrontement de principe sur l'échiquier féminin :

Duel entre Assaubayeva et Shuvalova : Lors de la 8e ronde du tournoi, Bibisara a joué intelligemment avec les pièces blanches contre la forte joueuse russe Polina Shuvalova ;

3-0 : une revanche impitoyable : Ayant perdu contre Shuvalova lors de la première phase, Assaubayeva n'a cette fois laissé aucune chance à son adversaire, s'imposant avec autorité 3-0 et prenant sa revanche sur cette défaite douloureuse ;

Meilleure joueuse de la rencontre : Pour cette partie intense et sans faille, Bibisara Assaubayeva a été désignée meilleure joueuse de toute la rencontre par les organisateurs et a reçu un prix individuel spécial.

Un écrasement 13-5 : les « FYERS American Gambits » ont balayé leur adversaire

Cette brillante victoire d'Assaubayeva a été le moteur décisif du succès collectif de toute l'équipe :

Les « Ganges Grandmasters » écrasés : L'équipe « FYERS American Gambits », où jouent Bibisara et Javokhir Sindarov, a remporté une victoire large et impitoyable de 13-5 contre le club « Ganges Grandmasters », doté d'un effectif puissant, lors de cette ronde ;

Javokhir Sindarov série de victoires : Le jeune grand-maître ouzbek est devenu le principal « buteur » de l'équipe dans ce tournoi grâce à son jeu stable et de haut niveau ;

Un pas audacieux vers la tête du tournoi : Grâce à cette victoire, l'équipe « Gambits » a considérablement renforcé sa position au classement général et a augmenté ses chances d'accéder à la phase finale.

Le fait que les stars des échecs d'Asie centrale s'unissent sous la bannière d'une même équipe sur la scène internationale, se soutiennent mutuellement et remportent des victoires malgré ces plaisanteries sincères, suscite un grand sentiment de fierté dans le cœur des fans.

Selon vous, le tandem Javokhir Sindarov et Bibisara Assaubayeva peut-il mener l'équipe « FYERS American Gambits » jusqu'au titre de la ligue mondiale d'échecs à Bangalore ? Comment évaluez-vous une telle domination des joueurs d'Asie centrale sur la scène mondiale ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse joyeuse du monde du sport avec tous les passionnés d'échecs et vos amis !