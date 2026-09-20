Souffle olympique à Samarcande : l'Ouzbékistan bat la Turquie et l'Argentine !

La 4e ronde de la 46e Olympiade d'échecs, qui se déroule dans l'antique et éternelle ville de Samarcande, a pris fin. Les équipes nationales d'Ouzbékistan, en quête de médailles d'or sur leurs terres, continuent de ravir leurs supporters. Dans le choc masculin, nos champions en titre ont battu une équipe de Turquie redoutable et intense sur le score de 2,5 à 1,5, la victoire décisive de Nodirbek Yakubboyev sur le 3e échiquier scellant le sort de la rencontre.

De leur côté, nos joueuses ont remporté une victoire convaincante 3-1 contre l'Argentine, représentante renommée d'Amérique latine, consolidant ainsi leur place dans le haut du classement. Parallèlement, nos équipes n°2 et n°3, qui défendent les couleurs de l'Ouzbékistan sur les arènes de Samarcande, ont également participé à des duels acharnés.

Alors, quelle tactique se cachait derrière les difficiles nulles de Nodirbek Abdusattorov et Javohir Sindarov, comment Tohirjonova et Omonova ont-elles arraché la victoire pour notre équipe féminine, et quel est le rapport de force à Samarcande à l'issue de cette 4e ronde ?

« Le point d'or de Yakubboyev et le triomphe des dames » : chronique de la 4e ronde

Les moments les plus brûlants et importants des débats à Samarcande :

Bataille sans merci contre la Turquie (2,5 : 1,5) : Sur le 1er échiquier, Nodirbek Abdusattorov a signé une nulle positionnelle complexe contre le prodige turc Yagiz Kaan Erdogmus, tandis que sur le 2e échiquier, Javohir Sindarov a fait de même face à Ediz Gurel ; Shamsiddin Vohidov a également partagé le point. Le sort du match a été décidé sur le 3e échiquier par Nodirbek Yakubboyev, qui a battu Vahap Sanal avec sang-froid.

Victoire des dames contre l'Argentine (3:1) : Alors qu'Afruza Hamdamova au 1er échiquier et Guldona Karimova au 4e ont fait match nul, Gulruhbegim Tohirjonova et Umida Omonova ont écrasé leurs adversaires, ajoutant 2 points cruciaux au score de l'équipe.

Lutte des équipes réserves : L'équipe masculine « Ouzbékistan-3 » a écrasé le Yémen 3,5 : 0,5. L'« Ouzbékistan-2 » a malheureusement perdu contre la Nouvelle-Zélande sur le score de 1,5 : 2,5.

Résultats des équipes féminines 2 et 3 : La République kirghize a battu l'« Ouzbékistan-2 » 3:1, tandis que l'« Ouzbékistan-3 » a lutté jusqu'aux dernières secondes contre Cuba, s'inclinant 1,5 : 2,5.

Olympiade d'échecs de Samarcande. Procès-verbal officiel des résultats de la 4e ronde

Protocole complet des rencontres impliquant toutes les équipes d'Ouzbékistan :

Compétition / Catégorie Rencontre Score final Résultats par échiquier Hommes (Principal) Ouzbékistan — Turquie 2,5 : 1,5 Abdusattorov 0,5:0,5, Sindarov 0,5:0,5, Yakubboyev 1:0, Vohidov 0,5:0,5 Hommes (Équipe 2) Nouvelle-Zélande — Ouzbékistan-2 2,5 : 1,5 Abdisalimov 0,5:0,5, Suyarov 1:0, Nigmatov 0:1, Begmuratov 1:0* Hommes (Équipe 3) Ouzbékistan-3 — Yémen 3,5 : 0,5 Saydaliyev 0,5:0,5, Rahmatullayev 1:0, Abdurahmonov 1:0, Omonov 1:0 Femmes (Principal) Ouzbékistan — Argentine 3 : 1 Hamdamova 0,5:0,5, Tohirjonova 1:0, Omonova 1:0, Karimova 0,5:0,5 Femmes (Équipe 2) Ouzbékistan-2 — République kirghize 1 : 3 Yakubbayeva 1:0, Malikova 0:1, Salimova 0:1, Mansurova 0:1 Femmes (Équipe 3) Cuba — Ouzbékistan-3 2,5 : 1,5 Aktamova 0,5:0,5, Bobomurodova 1:0, Ahmedova 0:1, Shokirjonova 0:1

Analyse tactique : Les experts sur la marche de nos équipes

Conclusions principales des grands maîtres internationaux et analystes d'échecs :

Stratégie d'équipe pragmatique : L'équipe masculine principale n'a pris aucun risque inutile contre la Turquie — des nulles sécurisées avec les noirs sur les deux premiers échiquiers, laissant la pression principale aux blancs, Yakubboyev et Vohidov, un plan qui a parfaitement fonctionné.

La technique de sang-froid de Yakubboyev : La maîtrise de Nodirbek Yakubboyev en finale et sa pression positionnelle ont offert à l'équipe l'une des victoires les plus importantes sur la route du titre.

Offensivité de l'équipe féminine : Les victoires convaincantes de Tohirjonova et Omonova sur les échiquiers centraux montrent que l'équilibre de leadership est bien établi.

Une grande école d'expérience pour les jeunes : Pour nos jeunes talents dans les équipes réserves, ce championnat du monde sert de tremplin inégalé pour accroître leur responsabilité et leur savoir-faire.

Les débats échiquéens à Samarcande deviennent de plus en plus intenses, et les équipes principales de l'Ouzbékistan avancent avec confiance dans la course aux médailles.

Selon vous, l'équipe masculine d'Ouzbékistan pourra-t-elle conserver son titre olympique à domicile ? Comment évaluez-vous les chances de notre équipe féminine d'entrer dans le top 3 cette année ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ces résultats brillants de l'Olympiade de Samarcande avec tous les passionnés d'échecs !