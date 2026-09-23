Ouzbékistan, leader de l'Olympiade, face à la Chine pour la 1ère place : tous les appariements du 7e tour

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Ouzbékistan, leader de l'Olympiade, face à la Chine pour la 1ère place : tous les appariements du 7e tour

À Samarcande, ville antique et éternellement jeune qui accueille la 46e Olympiade d'échecs, la compétition atteint son point culminant. Les matchs du 7e tour d'aujourd'hui devraient non seulement clarifier la situation au classement, mais aussi désigner le grand favori pour le titre. L'équipe nationale masculine d'Ouzbékistan, leader incontesté, fait face à un véritable « match final » : nos grands maîtres affrontent leur principal poursuivant, la puissante équipe de Chine.

Dans ce duel, nos représentants bénéficieront d'un avantage stratégique en jouant avec les pièces blanches sur le 1er échiquier. Nos autres équipes locales sont également confrontées à des tests sérieux : l'Ouzbékistan-2 affronte la France, l'une des meilleures nations européennes, tandis que l'Ouzbékistan-3 défie l'Afrique du Sud. Dans le tournoi féminin, les Ouzbeks joueront contre la Slovénie, la deuxième équipe contre le Tadjikistan, et la troisième contre le Pérou.

Alors, à Samarcande, nos garçons parviendront-ils à briser le mur chinois lors de ce 7e tour intense pour consolider leur première place, comment les forces se répartiront-elles dans les chocs entre grands noms mondiaux, et quel est le chemin vers les médailles d'or ?

« Bataille pour l'or, test français et derby des frères » : 5 points clés du 7e tour

Les moments forts du 7e tour de l'Olympiade de Samarcande :

  • Le choc central de l'Olympiade : Un super-match décisif pour la 1ère place aura lieu entre le leader, l'Ouzbékistan, et la Chine, 2e au classement ;

  • L'avantage des blancs : L'équipe d'Ouzbékistan jouera avec les blancs sur le 1er échiquier, ce qui permet de prendre l'initiative dès l'ouverture ;

  • Un adversaire difficile pour l'Ouzbékistan-2 : Notre deuxième équipe, composée de jeunes talents, affrontera la France, une nation de l'élite échiquéenne ;

  • Tour crucial pour les équipes féminines : Alors que notre première équipe doit passer le test slovène, l'Ouzbékistan-2 en Asie centrale affrontera le Tadjikistan lors d'un derby ;

  • Chocs entre grands noms mondiaux : Le 7e tour verra également les confrontations Arménie — États-Unis, Angleterre — Inde (hommes) ainsi que Chine — Kazakhstan, Allemagne — Inde (femmes).

Olympiade d'échecs : tous les appariements du 7e tour

Répartition des rencontres principales à Samarcande :

Ouzbékistan, leader de l'Olympiade, face à la Chine pour la 1ère place : tous les appariements du 7e tour

Catégorie

Blancs (Team White)

Noirs (Team Black)

Enjeu et intrigue du match

Hommes (Top match)

OUZBÉKISTAN

CHINE

Duel pour l'or entre la 1ère et la 2e place

Hommes

OUZBÉKISTAN-2

FRANCE

Examen des jeunes face à un grand d'Europe

Hommes

OUZBÉKISTAN-3

AFRIQUE DU SUD

Opportunité de marquer des points

Hommes (Autres)

Arménie

Angleterre

Allemagne

Serbie

États-Unis

Inde

Turquie

Kazakhstan

Forte concurrence pour les médailles

Femmes

OUZBÉKISTAN

SLOVÉNIE

Match pour grimper au classement

Femmes

OUZBÉKISTAN-2

TADJIKISTAN

Confrontation de principe en Asie centrale

Femmes

OUZBÉKISTAN-3

PÉROU

Expérience internationale et lutte aux points

Femmes (Autres)

Chine

Allemagne

Pologne

Kazakhstan

Inde

Géorgie

Duel entre leaders et l'élite féminine

Ouzbékistan, leader de l'Olympiade, face à la Chine pour la 1ère place : tous les appariements du 7e tour

Expertise échiquéenne et tactique : où se jouera le destin du match Ouzbékistan — Chine ?

Conclusions des grands maîtres internationaux et analystes :

  • Le duel de principe sur le 1er échiquier : Pour l'Ouzbékistan, avoir les blancs sur le premier échiquier permet de mettre la pression dès les premiers coups ; maintenir l'initiative et ne pas perdre sur ce plateau est crucial pour le moral de l'équipe face à la Chine ;

  • La solidité classique de la Chine : L'équipe chinoise est connue pour son calme, sa défense impeccable et sa capacité à attendre les erreurs tactiques ; le style dynamique et offensif de nos garçons doit être l'arme décisive pour briser leurs barrières positionnelles ;

  • Le rôle stratégique des échiquiers inférieurs (3 et 4) : Dans de tels super-matchs, les 1ers et 2es échiquiers se terminent souvent par des nulles ; c'est pourquoi le sort de la victoire collective se joue souvent lors des batailles intenses sur les 3e et 4e échiquiers ;

  • Pression psychologique et fans de Samarcande : La responsabilité pesant sur notre équipe, leader à domicile, est immense, mais le soutien direct des fans locaux donnera à nos garçons une force et une détermination supplémentaires.

Le 7e tour à Samarcande pourrait ouvrir la voie à une nouvelle grande victoire de l'histoire des échecs ouzbeks.

Selon vous, l'équipe masculine d'Ouzbékistan peut-elle vaincre la Chine aujourd'hui et renforcer sa marche vers le titre ? Quel échiquier sera décisif selon vous ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires et partagez cette analyse exclusive de la fête historique des échecs à Samarcande avec tous les passionnés !

Samarcande46e Olympiade d'échecsÉquipe d'OuzbékistanÉquipe de ChineMédailles d'or
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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