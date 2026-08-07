Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane

L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Chris Waddle a déclaré dans une interview accordée à GOAL que disputer la Coupe du monde 2030 serait un grand défi pour Harry Kane. Il a exhorté le joueur à tirer les leçons de l’expérience de Cristiano Ronaldo et à réfléchir mûrement à son avenir international. Goal.com le rapporte.

Âgé de 33 ans, Harry Kane évolue actuellement au Bayern Munich et conserve une excellente forme physique. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre avec 85 buts et se rapproche du record de Peter Shilton, qui compte 125 sélections.

Les grands tournois à venir et les records personnels

Selon les spécialistes, Kane devrait mener l’équipe en tant que capitaine lors de la Coupe du monde 2026 et rester une figure majeure de l’Euro 2028, organisé à domicile. Le manque d’alternatives au poste d’avant-centre pousse les entraîneurs à compter constamment sur lui.

Cependant, avec les années, Kane devra, comme tout footballeur, accorder davantage d’attention à sa condition physique. Bien que des légendes comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aient prolongé leur carrière, une telle longévité reste exceptionnelle dans le monde du football.

La condition physique et l’avis de Chris Waddle

Dans des propos rapportés à GOAL, Chris Waddle, qui collabore avec BetBrain, a expliqué que la principale force de Harry Kane résidait dans son intelligence de jeu, plutôt que dans sa vitesse. Malgré cela, le ralentissement des jambes avec l’âge est un processus inévitable.

Waddle a cité les performances du Portugal lors des dernières grandes compétitions et souligné que la condition physique de Cristiano Ronaldo ne répondait plus aux exigences du football de haut niveau. Harry Kane doit donc évaluer lucidement ses capacités d’ici à la Coupe du monde 2030.