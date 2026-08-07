Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane

·309·Sport
Cristiano Ronaldo, un avertissement pour Harry Kane

L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Chris Waddle a déclaré dans une interview accordée à GOAL que disputer la Coupe du monde 2030 serait un grand défi pour Harry Kane. Il a exhorté le joueur à tirer les leçons de l’expérience de Cristiano Ronaldo et à réfléchir mûrement à son avenir international. Goal.com le rapporte.

Âgé de 33 ans, Harry Kane évolue actuellement au Bayern Munich et conserve une excellente forme physique. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre avec 85 buts et se rapproche du record de Peter Shilton, qui compte 125 sélections.

Les grands tournois à venir et les records personnels

Selon les spécialistes, Kane devrait mener l’équipe en tant que capitaine lors de la Coupe du monde 2026 et rester une figure majeure de l’Euro 2028, organisé à domicile. Le manque d’alternatives au poste d’avant-centre pousse les entraîneurs à compter constamment sur lui.

Cependant, avec les années, Kane devra, comme tout footballeur, accorder davantage d’attention à sa condition physique. Bien que des légendes comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aient prolongé leur carrière, une telle longévité reste exceptionnelle dans le monde du football.

La condition physique et l’avis de Chris Waddle

Dans des propos rapportés à GOAL, Chris Waddle, qui collabore avec BetBrain, a expliqué que la principale force de Harry Kane résidait dans son intelligence de jeu, plutôt que dans sa vitesse. Malgré cela, le ralentissement des jambes avec l’âge est un processus inévitable.

Waddle a cité les performances du Portugal lors des dernières grandes compétitions et souligné que la condition physique de Cristiano Ronaldo ne répondait plus aux exigences du football de haut niveau. Harry Kane doit donc évaluer lucidement ses capacités d’ici à la Coupe du monde 2030.

Harry KaneCristiano RonaldoÉquipe d’AngleterreChris WaddleCoupe du Monde 2030
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)