Le Brésil laisse échapper la victoire face au Maroc

Les équipes nationales du Brésil et du Maroc se sont affrontées dans le groupe C lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde FIFA 2026. Au terme d'une rencontre passionnante et intense, les équipes ont partagé les points. Le Maroc a ouvert le score en premier : Ismael Saibari a marqué à la 21e minute. Le Brésil a égalisé à la 32e minute grâce à un but de Vinícius Júnior.

Tout au long du match, le Brésil a dominé la possession avec 54 pour cent, tandis que le Maroc a eu 46 pour cent. Malgré cela, le Maroc a semblé plus actif en termes de tirs : ils ont effectué 13 tentatives au total, contre 8 pour le Brésil. En tirs cadrés, le Brésil en a enregistré 5 et le Maroc 4.

En termes de passes, le Brésil a effectué 499 passes avec une précision de 87 pour cent. Le Maroc a réalisé 473 passes avec un taux de précision de 88 pour cent. La lutte a également été intense au niveau des fautes : le Brésil a commis 16 fautes, tandis que le Maroc en a commis 14. Le Brésil a reçu 2 cartons jaunes, tandis que le Maroc a terminé le match sans avertissement.

Le Brésil a été beaucoup plus actif sur les corners avec 6, contre 2 pour le Maroc. Concernant les hors-jeu, le Maroc a été signalé une fois, tandis qu'aucun hors-jeu n'a été enregistré pour le Brésil. Suite à ce résultat, le Maroc et le Brésil ont chacun récolté 1 point dans le groupe C, le Maroc occupant actuellement la première place et le Brésil la deuxième.