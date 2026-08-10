La participation de Harry Kane à la Coupe du monde 2030 s’annonce difficile

Le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, pourrait avoir beaucoup de mal à participer à la Coupe du monde 2030, comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans les dernières années de leur carrière. L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Dietmar Hamann, a partagé cette opinion sur l’avenir de l’attaquant dans une interview accordée à GOAL. Cela a été rapporté par Goal.com.

L’attaquant, qui vient d’avoir 33 ans, a inscrit 85 buts avec l’équipe d’Angleterre, établissant ainsi un record historique. Il est également le meilleur buteur de Tottenham et a marqué 146 buts en 147 matchs avec le Bayern Munich. Malgré l’approche de la fin de son contrat avec le club bavarois, les deux parties seraient proches de conclure un nouvel accord.

Les futurs tournois et le facteur âge

Selon GOAL, Dietmar Hamann doute que le capitaine anglais puisse jouer la Coupe du monde 2030 à l’âge de 36 ans. D’après lui, atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et rester performant pendant autant d’années constitue une tâche difficile pour n’importe quel footballeur.

Hamann a déclaré à ce sujet : “Il a maintenant 33 ans et, dans quatre ans, il aura plus de 36 ans. C’est une exigence énorme. Nous avons vu deux des plus grands footballeurs de tous les temps participer à une Coupe du monde : l’un a bien joué, l’autre non. Vous savez, je n’aurais pas placé Kane au même niveau que ces deux joueurs.”

Résultats obtenus et perspectives

Selon le spécialiste, le fait que Harry Kane ait disputé de nombreux matchs dans les divisions inférieures dès son plus jeune âge et qu’il ait été soumis à une forte charge de travail en Premier League anglaise pourrait également affecter sa condition physique. Malgré cela, le joueur a été épargné par les blessures graves, conserve son excellent niveau et figure parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or 2026.

Pour l’instant, l’équipe d’Angleterre ne dispose d’aucun avant-centre capable de le remplacer véritablement. Kane devrait donc continuer à diriger la sélection en tant que capitaine jusqu’à l’Euro 2028, qui se déroulera à domicile.