Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté aux cérémonies officielles marquant le 27e anniversaire de l'accession au trône du Maroc. Lors de sa visite, le patron du football mondial a exprimé son admiration pour ce pays d'Afrique du Nord et son amour inconditionnel pour le ballon rond. Selon le média COPE, Infantino ne doute pas que le fait d'accueillir la Coupe du monde 2030 au Maroc rendra l'événement unique.

Zamin.uz Analyse les déclarations historiques d'Infantino et les particularités de la future Coupe du monde.

« Je me sens comme chez moi »

Invité à la réception officielle organisée par le roi Mohammed VI à Rabat, Infantino n'a pas caché ses émotions sincères. Le dirigeant de la FIFA a souligné qu'à chaque visite dans ce magnifique pays, il ressent une affection et une hospitalité particulières.

« C'est un véritable honneur et un immense privilège pour moi de participer aux célébrations de la Fête du Trône dans le grand Royaume du Maroc. J'ai l'impression d'être chez moi », a déclaré Infantino aux journalistes.

Le président de la FIFA a particulièrement salué la passion du peuple marocain pour le football. Selon lui, la fidélité et le soutien indéfectible du pays envers les Lions de l'Atlas constitueront une base solide pour le succès de la Coupe du monde 2030.

« Les Marocains sont de véritables passionnés de football et célèbrent les succès de leur équipe nationale avec une immense joie et une ferveur unique. J'en ai été témoin à de nombreuses reprises », a ajouté le dirigeant.

Harmonie entre beauté et histoire : la Coupe du monde 2030

C'est précisément cet immense amour et la beauté du pays qui ont poussé Infantino à faire une déclaration audacieuse sur l'avenir de la Coupe du monde 2030. Coorganisée avec l'Espagne et le Portugal, cette édition, selon lui, fera du tournoi le meilleur de l'histoire.

« Sans aucun doute, la Coupe du monde 2030 sera la meilleure et la plus belle de l'histoire. Elle le sera parce qu'elle se déroulera au Maroc, le plus beau des plus beaux pays », a affirmé avec conviction Gianni Infantino.

Ce Mondial entrera dans l'histoire non seulement grâce à la beauté du Maroc, mais aussi en raison de son format inédit. Le tournoi de 2030 coïncidera avec le centenaire de la toute première Coupe de l'histoire.

Pour information : La Coupe du monde 2030 se déroulera directement dans six pays et sur trois continents. Si la majeure partie de la compétition aura lieu au Maroc, en Espagne et au Portugal, trois pays sud-américains — l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay — accueilleront chacun un match d'ouverture. Il s'agira de la Coupe du monde la plus vaste et la plus historique de l'histoire du football.

Conclusion

La visite de Gianni Infantino au Maroc et ses propos émouvants ont fait grand bruit dans le monde du football. Le format unique de la Coupe du monde 2030 et l'organisation par un pays aussi magnifique et passionné de football que le Maroc laissent espérer un tournoi véritablement inoubliable et unique. Les mots d'Infantino, « Vive le Maroc ! Merci de m'avoir accueilli », témoignent clairement de son respect et de sa confiance envers ce pays.

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