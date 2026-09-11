Rafael Márquez nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique

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Rafael Márquez nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique

La légende du football mexicain, Rafael Márquez, a officiellement pris ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale. L'ancien défenseur, qui a marqué l'histoire du football pendant près de deux décennies, a pour mission de diriger l'équipe lors de la Coupe du Monde 2030 et de l'emmener vers de nouveaux sommets. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Il est précisé qu'avant d'occuper ce poste, le technicien de 47 ans a travaillé comme adjoint au sein du staff de Javier Aguirre à partir d'août 2024. Après que l'équipe sous sa direction a atteint les huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde, la direction de la fédération a décidé d'opérer des changements radicaux.

Bien que l'ancien joueur du FC Barcelone ait participé à cinq phases finales de Coupe du Monde en tant que joueur, il n'a jamais réussi à franchir le cap des quarts de finale. Désormais, il s'est fixé pour objectif principal d'atteindre en tant qu'entraîneur ce qu'il n'a pu accomplir sur le terrain et de briser la malédiction des « quarts de finale » qui poursuit l'équipe nationale depuis des années.

Les plans et objectifs du nouveau sélectionneur

Lors de sa conférence de presse, Rafael Márquez a souligné qu'il ferait tout pour tirer le meilleur parti de cette seconde chance. « En tant que joueur, j'ai participé à cinq Coupes du Monde sans obtenir les résultats escomptés. Aujourd'hui, j'arrive à ce stade en tant qu'entraîneur, et j'espère avant tout qualifier l'équipe pour le Mondial et y obtenir un résultat totalement différent », a déclaré le technicien.

Il a reconnu que sa riche expérience de joueur lui serait utile dans ses nouvelles fonctions, tout en admettant que la responsabilité d'entraîneur est bien plus élevée. Il a affirmé être conscient des défis à venir, mais a exprimé sa confiance dans sa capacité à surmonter toutes les difficultés avec le groupe.

Un staff technique expérimenté

Márquez ne travaille pas seul ; il a constitué un staff composé d'experts chevronnés pour l'épauler. Notamment, son ancien coéquipier Andrés Guardado, avec qui il a disputé quatre Coupes du Monde, ainsi que les entraîneurs adjoints Juan Manuel Lillo et Vidal Paloma, ont rejoint son équipe.

Le sélectionneur a noté qu'il ne partait pas de zéro et que son passage sous l'ère Javier Aguirre lui avait apporté une expérience précieuse. Il a souligné qu'il connaît bien les joueurs et l'environnement, et qu'il sera soutenu par un groupe expérimenté ayant évolué au plus haut niveau.

Rafael MárquezÉquipe du MexiqueCoupe du Monde 2030Actualités footballJavier Aguirre
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Jahongir Tursunov
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