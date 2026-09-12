Finale de la Coupe du Monde 2030 : Le Premier ministre marocain critique la direction du football

Les débats sur le lieu de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 s'intensifient. Selon BBC Sport, le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, a dû intervenir officiellement après les déclarations précipitées du président de la Fédération royale marocaine de football concernant la finale du tournoi. Le chef du gouvernement a fermement averti le dirigeant du football national de cesser de faire des promesses publiques et infondées sur des questions qui n'ont pas encore été officiellement validées. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que l'édition 2030 sera le tournoi du centenaire de l'histoire du football, co-organisé par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. De plus, les matchs d'ouverture se dérouleront en Amérique du Sud en hommage à l'histoire de la compétition. Cependant, le stade qui accueillera la finale n'a pas encore été officiellement annoncé par la FIFA.

Des revendications depuis les tribunes politiques

Le conflit a éclaté après que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a déclaré lors d'un événement politique que le nouveau stade de Casablanca aurait l'« honneur » d'accueillir la finale. De telles déclarations abruptes et non concertées pourraient engendrer des malentendus diplomatiques avec les partenaires européens.

Dans son discours lors d'un meeting public, le Premier ministre Aziz Akhannouch a réagi fermement : « Ne proposez pas d'organiser la grande finale au Maroc alors que nous n'avons pas encore discuté de cette question avec nos alliés, l'Espagne et le Portugal. Frères, il faut un peu de respect. Arrêtez de tirer le tapis sous nos pieds en utilisant des promesses électorales. Ce sont des enjeux majeurs. »

L'Espagne a également ses prétentions

Actuellement, le pays d'Afrique du Nord déploie tous ses efforts pour ramener la finale de la Coupe du Monde sur le continent pour la première fois depuis l'édition 2010 en Afrique du Sud. Cependant, les responsables du football espagnol insistent également pour que le match décisif se joue sur leur sol. Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Rafael del Amo, a exprimé son point de vue lors d'une interview sur la radio Cadena SER.

« Bien qu'aucune décision n'ait été prise, je considère que l'Espagne est le lieu approprié pour la finale et il ne peut en être autrement », a déclaré Del Amo. Selon lui, la capacité du pays à organiser des événements majeurs ne fait aucun doute. La position espagnole est également renforcée par les succès récents de leur équipe nationale masculine et par la présence de stades de classe mondiale tels que le Santiago Bernabéu rénové à Madrid et le Spotify Camp Nou à Barcelone.

La FIFA, quant à elle, ne se presse pas pour faire une déclaration finale à ce sujet. L'instance dirigeante du football mondial se contente d'indiquer que la décision sera annoncée en temps voulu.