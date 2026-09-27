Ibodatxon Agojonova remporte la finale et offre à l'Ouzbékistan sa 9e médaille d'or

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Ibodatxon Agojonova remporte la finale et offre à l'Ouzbékistan sa 9e médaille d'or

Le nombre de médailles d'or de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 a augmenté d'une unité. Membre de l'équipe nationale de Kurash, Ibodatxon Agojonova (-57 kg) est devenue championne des Jeux asiatiques en battant la représentante du Taipei chinois, Li Wanting, sur le score de 3-0 lors du combat décisif.

Ainsi, Ibodatxon Agojonova a offert à la délégation ouzbèke sa 9e médaille d'or de la compétition.

Une domination décisive en finale

Le combat final dans la catégorie des moins de 57 kg a opposé les représentantes de l'Ouzbékistan et du Taipei chinois.

Agojonova a battu son adversaire 3-0 et a pris la plus haute marche du podium. La représentante du Taipei chinois, Li Wanting, s'est contentée de la médaille d'argent.

Ibodatxon Agojonova est championne des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 !

Ce résultat de l'Ouzbékistan a été enregistré comme un nouveau succès important en Kurash.

L'adversaire n'est pas arrivée facilement en finale

Li Wanting, l'adversaire d'Ibodatxon Agojonova en finale, a également réalisé un excellent parcours.

La lutteuse taïwanaise s'était qualifiée pour la finale en battant sa compatriote Wang Pinchun 10-0 en demi-finale. Auparavant, elle avait éliminé plusieurs adversaires pour atteindre le combat ultime.

Cependant, en finale, la représentante ouzbèke a démontré sa supériorité et a battu son adversaire 3-0.

La 9e médaille d'or pour la délégation ouzbèke

Le titre de championne d'Ibodatxon Agojonova de l'Ouzbékistan a porté le total des médailles d'or aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 à 9 unités.

Ce résultat signifie qu'un nouveau sommet a été atteint par les athlètes du pays lors des moments clés de la compétition. En particulier, ce titre dans un sport traditionnel pour l'Ouzbékistan comme le Kurash constitue un ajout important au tableau des médailles de la délégation.

Le Kurash est l'un des sports nationaux ayant des racines en Asie centrale, dont l'objectif principal est de projeter l'adversaire au sol de manière efficace tout en restant debout.

Un nouveau titre ouzbek à Aichi-Nagoya

La médaille d'or d'Agojonova est l'un des résultats les plus brillants de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques.

Après la finale, le camp adverse a lui-même reconnu la supériorité de l'athlète ouzbèke. Les médias du Taipei chinois ont rapporté la défaite de Li Wanting sur le score de 0-3.

Ainsi, le combat décisif sur le tatami d'Aichi-Nagoya s'est conclu par une nouvelle médaille d'or pour l'Ouzbékistan.

Résultat principal

Ibodatxon Agojonova (-57 kg) — médaille d'or.

Finale : Ouzbékistan — Taipei chinois : 3-0.

Délégation ouzbèke — 9e médaille d'or.

Ce résultat, en plus du titre personnel d'Ibodatxon Agojonova, de l'Ouzbékistan est une nouvelle page dorée ajoutée au palmarès des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Ibodatxon AgojonovaJeux Asiatiques Aichi-Nagoya 2026KurashLi WantingOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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