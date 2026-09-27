Deux victoires et deux défaites à Aichi-Nagoya : Résultats des boxeurs ouzbeks

Les quarts de finale de boxe des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 se poursuivent pour les boxeurs ouzbeks. Sur les quatre représentants montés sur le ring aujourd'hui, deux se sont qualifiés pour les demi-finales, tandis que deux autres ont vu leur parcours s'arrêter en quart de finale.

La particularité des quarts de finale est qu'une victoire garantit non seulement une place en demi-finale, mais aussi une médaille. C'est pourquoi chaque combat à ce stade revêt une importance capitale pour les athlètes. À Aichi-Nagoya, les compétitions de boxe se déroulent à la Daysen Arena Nishi.

Les représentants ouzbeks ont disputé quatre combats au programme d'aujourd'hui, avec un bilan final de deux victoires et deux défaites.

Abdumalik Khalokov en demi-finale !

Engagé dans la catégorie des -60 kg, Abdumalik Khalokov a affronté le Philippin Junmilardo Ogayre.

Bien que le Philippin ait tenté de résister, Khalokov a fait preuve de toute son expérience et de sa maîtrise tout au long du combat.

Finalement, les juges ont rendu une décision de 5:0 en faveur du représentant ouzbek.

Ainsi, Khalokov a franchi l'obstacle des quarts de finale avec assurance, s'est qualifié pour les demi-finales et a garanti une médaille aux Jeux asiatiques.

Fazliddin Erkinboev également en demi-finale

Pour le champion du monde des -80 kg, Fazliddin Erkinboev, le premier combat à Aichi-Nagoya 2026 correspondait aux quarts de finale.

Il a affronté le Sri-Lankais Yazmin Mohammed.

Cependant, le combat n'a pas duré longtemps. L'adversaire n'a pas pu poursuivre le duel au premier round en raison d'une blessure, et Erkinboev s'est qualifié pour le tour suivant. Selon Asian Boxing, le combat a été arrêté à 58 secondes.

Ce résultat garantit à Fazliddin Erkinboev une place en demi-finale et une médaille aux Jeux asiatiques .

Ainsi, deux représentants de l'Ouzbékistan — Abdumalik Khalokov et Fazliddin Erkinboev — se sont qualifiés pour les demi-finales.

Nigina Uktamova était tout près

Dans la catégorie des -54 kg, Nigina Uktamova a affronté la Thaïlandaise Natnicha Chongprongklang en quart de finale.

Au cours d'un combat acharné, Uktamova a été très active. Cependant, à la fin du duel, les juges ont accordé la victoire à la boxeuse thaïlandaise.

La décision 2:3 a été enregistrée.

Asian Boxing a également noté ce combat comme une rencontre très serrée, confirmant la victoire de Chongprongklang sur le score de 3:2.

En conséquence, le parcours de Nigina Uktamova à Aichi-Nagoya 2026 s'est arrêté au stade des quarts de finale.

Navbahor Hamidova termine également la compétition

Une autre boxeuse ouzbèke, Navbahor Hamidova (-65 kg), a affronté l'Indienne Parveen en quart de finale.

À l'issue d'un affrontement intense, les juges ont donné l'avantage à la représentante de l'Inde. Parveen a gagné 5:0 .

Ainsi, Hamidova a également terminé son parcours à Aichi-Nagoya 2026 en quart de finale.

Deux représentants de l'Ouzbékistan poursuivent la lutte pour les médailles

Après les résultats d'aujourd'hui, deux membres de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan — Abdumalik Khalokov et Fazliddin Erkinboev se sont qualifiés pour les demi-finales.

La compétition continue pour ces deux boxeurs. Ils ont désormais l'opportunité d'atteindre la finale et de viser la plus haute marche du podium aux Jeux asiatiques.

Nigina Uktamova et Navbahor Hamidova ont terminé la compétition sans médaille.

La journée sur les rings d'Aichi-Nagoya s'est terminée avec des sentiments partagés pour les représentants ouzbeks : deux boxeurs se sont qualifiés pour les demi-finales en garantissant une médaille, tandis que deux autres se sont arrêtés en quart de finale.

L'attention se tourne désormais vers les demi-finales de Khalokov et Erkinboev.