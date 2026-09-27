Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Ståle Solbakken, a décidé de protéger sa star Erling Haaland de la pression médiatique dans le contexte du scandale financier entourant Manchester City. Selon Goal.com, l'attaquant a été retiré d'une conférence de presse prévue alors que les rapports selon lesquels le club anglais a été reconnu coupable d'avoir enfreint les règles financières sur 114 points suscitent des discussions animées. C'est ce que rapporte Goal.com indique.

Alors que l'équipe nationale doit disputer des matchs importants de l'UEFA Nations League, l'entraîneur a fait de la concentration du joueur sur le sport sa priorité. Le fait que le milieu de terrain espagnol Rodri ait été contraint de défendre l'honneur de son club et se soit retrouvé dans une situation difficile face à la presse en est un exemple clair. L'entraîneur a exprimé sa crainte que des interrogatoires similaires et des questions excessives n'affectent négativement les performances de Haaland.

Raisons de l'exclusion de la conférence de presse

Ståle Solbakken a expliqué clairement la raison principale de cette décision lors d'un échange avec les représentants de la presse. Selon lui, l'accent doit être mis sur les matchs à venir lors du rassemblement de l'équipe nationale, et les décisions de la direction du club ou le processus d'enquête ne doivent pas distraire les joueurs.

« Nous voulons lui offrir les meilleures conditions pour se concentrer sur le match », a souligné l'entraîneur. Selon lui, la mission principale d'Erling Haaland en équipe nationale n'est pas de commenter les décisions du comité exécutif de son club, mais de marquer des buts sur le terrain.

Détails de l'enquête et réaction de l'entraîneur

Selon les informations diffusées par The Athletic, Manchester City a été reconnu coupable de la quasi-totalité des chefs d'accusation à la suite d'une longue enquête sur ses activités financières entre 2009 et 2018. Bien que le club nie constamment ces accusations, la situation a provoqué un grand émoi dans le monde du football.

Le sélectionneur norvégien a admis qu'il n'avait pas encore eu de discussion privée avec Haaland au sujet de cette procédure judiciaire et des accusations. Néanmoins, il a exprimé sa pleine confiance dans la stabilité mentale de l'attaquant et a affirmé que cette situation n'affecterait pas son jeu sur le terrain. Concernant les détails juridiques, Solbakken a souligné qu'il préférait évaluer la situation avec calme.