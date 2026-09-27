Le premier acheteur de l'iPhone 18 Pro Max au Cameroun accueilli en grande pompe : une cérémonie surprenante en magasin

Au Cameroun, le premier client à avoir acheté l'iPhone 18 Pro Max a été accueilli avec une véritable célébration en magasin. Une cérémonie spéciale a même été organisée pour lui, et son choix de téléphone ainsi que l'ouverture de la boîte ont suscité les applaudissements des personnes présentes.

Des conditions spéciales ont été créées pour l'acheteur

La vidéo devenue virale montre les employés du magasin accueillant solennellement le premier acheteur. Une chaise lui a été proposée, et plusieurs iPhone 18 Pro Max de différentes couleurs ont été disposés devant lui.

Une fois que l'acheteur a choisi la couleur qui lui plaisait, une nouvelle étape de la cérémonie a commencé. Habituellement, l'achat d'un nouveau téléphone est une transaction simple. Cependant, dans ce cas au Cameroun, le premier achat est devenu une petite fête. L'accueil solennel et les applaudissements dans la vidéo pourraient également attirer l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux.