La délégation ouzbèke a enrichi son tableau des médailles aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Malgré une défaite 33:45 en demi-finale face au Japon, l'équipe nationale féminine de sabre termine la compétition avec une médaille de bronze.

Lors de ces championnats continentaux en cours au Japon, les représentants de l'Ouzbékistan continuent de lutter pour les médailles dans diverses disciplines. La dernière récompense a été obtenue en escrime, dans l'épreuve de sabre.

Demi-finale contre le Japon

L'équipe féminine de sabre d'Ouzbékistan a affronté le pays hôte, le Japon, en demi-finale.

L'équipe était composée de Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva et Samira Shokirova ont pris part à la compétition.

À l'issue d'un duel intense, l'équipe japonaise s'est imposée 45:33. Ainsi, l'Ouzbékistan n'a pas pu atteindre la finale. Cependant, en atteignant le dernier carré, l'équipe a remporté la médaille de bronze des Jeux asiatiques.

33:45 — L'Ouzbékistan n'atteint pas la finale, mais décroche une nouvelle médaille à Aichi-Nagoya.

Quatre athlètes — une médaille de bronze

L'équipe médaillée de l'Ouzbékistan comprenait la sabreuse expérimentée Zaynab Dayibekova, aux côtés de Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva et Samira Shokirova.

Leur résultat collectif constitue l'une des performances notables de l'Ouzbékistan en escrime à Aichi-Nagoya 2026.

La particularité des épreuves par équipe est que la performance de chaque escrimeuse influence le score final. C'est pourquoi chaque action et chaque point en demi-finale ont eu une importance capitale.

Le tableau des médailles de l'Ouzbékistan s'est encore enrichi

La médaille de bronze des sabreuses s'ajoute à la liste des récompenses obtenues par la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026.

Dans les bilans quotidiens du Comité olympique national sur les Jeux asiatiques, la médaille de sabre de Zaynab Dayibekova figure parmi les succès de la délégation ouzbèke.

Ainsi, l'équipe féminine de sabre d'Ouzbékistan a conclu sa participation à Aichi-Nagoya 2026 avec une médaille de bronze .

Bien que la qualification pour la finale ait été manquée face au Japon, la performance collective de Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva et Samira Shokirova a offert une précieuse médaille à la délégation ouzbèke.

À Aichi-Nagoya, la course aux médailles continue pour l'Ouzbékistan.