Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo a réagi aux critiques à son égard, affirmant qu'il est habitué à ce type de traitement depuis de nombreuses années. Le joueur a comparé les attaques de certaines chaînes de télévision et de critiques à des tirs de fusil. C'est ce qu'ont rapporté A Bola et d'autres médias sportifs le 23 septembre.

S'exprimant lors du Sommet du football portugais, Ronaldo a souligné qu'il ressentait une attitude chaleureuse à son égard dans le pays.

« Je comprends que certaines chaînes essaient de m'attaquer et de me détruire depuis plusieurs années. Mais elles n'en ont pas la possibilité. Pour cela, il faudrait un fusil, et même là, j'esquiverais la balle », a déclaré Ronaldo.

Le joueur de 41 ans a également affirmé qu'il était déjà habitué aux critiques. Selon lui, l'opinion des gens qui ne l'aiment pas n'affecte pas sérieusement sa carrière.

Selon Ronaldo, il ressent le soutien des supporters portugais dans les stades, et cette relation ne change pas à cause de l'avis de certains critiques.

Ronaldo a joué pour le Portugal lors du match de Ligue des nations contre le Pays de Galles le 24 septembre. João Félix a marqué le but de la victoire 1-0 pour le Portugal. Le but marqué par Ronaldo en seconde période a été annulé pour hors-jeu.

Actuellement, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Portugal, avec 146 buts marqués en sélection. Il joue pour l'équipe nationale depuis 2003. Il a été champion avec le Portugal lors de l'Euro 2016, ainsi qu'en Ligue des nations en 2019 et 2025.

Ronaldo approche également de la barre des 1000 buts en carrière. Au 23 septembre, il a annoncé avoir marqué un total de 979 buts en club et en sélection.